湖口大圓山陣地爭成新竹縣首座文化景觀！戰車與榴砲碉堡拚登錄歷史建築

戰車及一五五榴砲兩用碉堡堅固耐用，文史工作者期登錄為歷史建築修復再利用，未來作為全民國防展示館。（記者廖雪茹攝）

湖口大圓山陣地裡有大小不一十餘座碉堡。（郭台貴提供）

湖口大圓山陣地原為湖口演訓基地，留下多種軍事設施，如觀測所、機槍堡、碉堡、壕溝等。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口大圓山陣地原為湖口演訓基地，留下多種軍事設施，如觀測所、機槍堡、碉堡、壕溝等，一群文史工作者共同向縣府文化局正式提出申請，爭取登錄為新竹縣首座文化景觀，同時也建請將戰車及155榴砲兩用碉堡登錄為歷史建築，期許完整保存軍事文化景觀作為歷史的見證。

對此，文化局表示，後續將依《文化資產保存法》程序，辦理現場勘查進行文化資產價值評估。

請繼續往下閱讀...

客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中、行政院青年諮詢委員蔡朝翔、新竹縣社區規劃師郭台貴、賴阿良、黃天人等人，向文化局提報表示，位於湖口波羅汶段的大圓山陣地，原為湖口演訓基地的軍事管制區，現已解編。

郭台貴等指出，湖口是陸軍裝甲部隊的重鎮，大圓山陣地過去長期為軍事管制區，即使當地人也對此不甚熟悉，因新竹縣政府曾研擬在此興建殯葬園區，才引起鄉民高度關注，進而「重新發現」該區域的古窯、軍事設施、遺址，其中，蜿蜒其間2.5公里的壕溝，巧妙連結大小不一10餘座碉堡， 原始森林自然生態豐富，制高點「觀測所」可監控瞭望湖口新豐平原與外海，形成完整的軍事文化景觀。

鄧毅中等人並表示，另在長生天生命園區平面停車場旁，也保存一座戰車及155榴砲兩用碉堡，原為湖口裝甲砲陣地，現已解編，並由國防部移撥國有財產署。該戰車碉堡使用石頭、混凝土打造，部分建築埋在地下以防禦炮火，可作為指揮部、彈藥庫、儲存庫使用。雖然周邊原有地道、壕溝因停車場興建而遭破壞，但該座碉堡堅固耐用，期登錄為歷史建築修復再利用，未來作為全民國防展示館。

文史工作者們希望，竹縣府針對大圓山陣地在日治時期與戰後所構築的作戰工事，儘快展開環境調查，包括相關史料蒐集、文獻探討與田野調查，使成為新竹縣第一座文化景觀，未來結合樹群、壕溝群、碉堡群、古窯群的環山步道，形成兼具軍事展示與地方產業的森林公園。

文史工作者期許湖口大圓山陣地未來結合樹群、壕溝群、碉堡群、古窯群的環山步道，形成兼具軍事展示與地方產業的森林公園。（記者廖雪茹攝）

湖口大圓山陣地裡約有2.5公里的壕溝蜿蜒其間，原始森林自然生態豐富。（郭台貴提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法