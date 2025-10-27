美尼米茲號南海傳「機瘟」 F/A-18F與MH-60R半小時內接連墜毀

美國核動力航艦尼米茲號（CVN-68）26日接連發生二起飛行事故，根據外國媒體報導，其所屬1架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機與1架MH-60R「海鷹」直升機在兩起不相關的事故中皆於南海墜毀。圖中F/A-18F戰機與事故本身無關。（法新社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕正在南海巡弋的美國核動力航艦尼米茲號（CVN-68）26日接連發生二起飛行事故，根據外國媒體報導，其所屬1架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機與1架MH-60R「海鷹」直升機在兩起不相關的事故中皆於南海墜毀，且前後僅相隔半小時。所幸5名機組人員均安，美國海軍也已啟動調查程序，釐清事故原因。

根據美國海軍學會新聞網（USNI NEWS）報導，美國太平洋艦隊表示，尼米茲號航艦第73直升機「戰貓」海上打擊中隊，1架美國海軍MH-60R海鷹直升機於26日下午2點45分左右，在南海執行例行性任務時墜毀，尼米茲號所屬第11航艦打擊群的搜救人員，已成功救援3名機組人員。

但在半個小時後，1架隸屬於第22攻擊戰鬥機「戰鬥紅雞」中隊的F/A-18F雙座「超級大黃蜂」戰機，從尼米茲號航艦起飛時也墜入南海，所幸2名機組人員成功彈射逃生，也被第11航艦打擊群的搜救人員救起。這5名機組人員均無大礙，整體事故還在調查當中。

美國海軍學會新聞網報導，尼米茲號航空母艦正在執行返回美國西海岸前的最後一次部署任務，其自今年3月26日從美西出發，針對胡塞武裝在紅海發動的襲擊做出應對，在今年夏季完成在中東的部署後，今年10月17日取道南海返航。

