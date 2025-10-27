中共解放軍11機艦擾台 侵擾我北、西南空域

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰色地帶襲擾不斷，國防部今天（27日）表示，自昨（26）日清晨6時起至今清晨6時止，偵獲中共解放軍出動各型軍機4架次、海軍艦艇7艘次及1艘公務船，在台灣周邊海、空域活動。其中2架軍機逾越台灣海峽中線，分別進入北部及西南空域活動。

據國防部公布的示意圖，今次共機活動主要分為2時第一波於昨上午10時25分至12時50分間，共出動3架次主戰機，其中1架次越過海峽中線，進入北部空域活動；第二波則於昨上午8時45分至下午1時10分間，出動1架次輔戰機，在西南空域進行活動。

國防部指出，除空中活動外，偵獲7艘艦艇及1艘公務船持續於台海及周邊海域活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

