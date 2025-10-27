美軍陸戰隊「兵力設計」更新 擬增「海上偵察連」強化態勢感知

圖為美軍陸戰隊2024年「聚合計畫頂點4號」（PC-C4）中導入測試的「多任務無人偵察艇」（MMRC），該軍未來將以其為核心增設海上偵察連，強化戰場態勢感知。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕為應對中國解放軍崛起衝擊的西太平洋地緣局勢，美軍陸戰隊5年前推出前瞻的「兵力設計」（Force Design）轉型，力求為陸戰隊打造輕、快的作戰優勢，在第一島鏈中有效制敵；而這項建軍工程也在本（10）月推出最新修訂版本，根據規劃，美陸戰隊除持續引進新型車輛、兩棲載具和無人機外，還將增設「海上偵察連」，強化態勢感知。

美軍陸戰隊司令史密斯上將（Gen. Eric Smith）日前發布2025年10月版的「兵力設計」轉型規劃，也是該計畫推出5年來的最新建軍方略；美軍媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）24日報導指出，該計畫圍繞著「前沿部隊」（stand-in forces, SIF）任務型態，聚焦戰時的偵察與反偵察能力，強調低可測性與高機動的濱海打擊能力，透過與菲、澳等印太盟邦的合作，在第一島鏈有效應對衝突。

美軍陸戰隊本月發布的「兵力設計」最新版建軍轉型規劃。（擷取自美陸戰隊「兵力設計」官方文件）

報導特別提到，在「兵力設計」最新規劃中，出現一項名為「原生精準火力」（Organic Precision Fires, OPF）的裝備，目標要讓小股步兵單位擁有先進的遊蕩彈藥，確保在戰時也能遠距擊殺敵人。該項目預計明年財年起（FY26）部署。此外，在官方文件中，還提及要增設「海上偵察連」（Maritime Reconnaissance Comapny, MRC），配屬多任務無人偵察艇（MMRC）強化態勢感知。

所謂的「兵力轉型」，是美軍陸戰隊（USMC）在2020年3月正式公布的組織綱領、最初是以2030年為節點，耗時十年大幅調整部隊編制，後將年份移除，以凸顯其建軍轉型的長期性。

美軍陸戰隊持續以XQ-58A「女武神」無人戰鬥載具，持續與所屬F-35B/C戰機搭配測試，驗證有－無人作戰架構，至今已飛測4次。（美軍DVIDS網站）

除上述項目外，最新版的「兵力設計」在大型儎台換裝部分仍維持原規劃，如汰除AV-8B、F/A-18C/D等戰機、換裝F-35B/C戰機，並測試搭配XQ-58等「忠誠僚機」（CCA）的概念測試，以及改良「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，提升打擊精準度且並能高度抗干擾等，持續邁向建軍目標。

