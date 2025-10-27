主力部隊陸續完成移防 永康砲訓部變關廟砲訓部

主力部隊多已進駐關廟新建的湯山營區。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國防部投入逾96億元推動陸軍砲兵訓練指揮部遷建案，現已進入最後階段，全新的湯山營區已完工，主力部隊連日來陸續展開移防作業，本月底前，從台南永康搬到關廟的「駐地調整」任務可望順利達成。

舊稱「陸軍砲兵飛彈學校」的砲訓部位於台南永康，因為演習時的實彈射擊，目標區在關廟的虎山靶場，影響周邊發展，加上早期曾發生誤炸民房的事件，引起地方抗議，遷建案各界爭取、推動了逾20年。

台南市府與軍方協商後，合作進行遷建暨開發案，新的湯山營區落腳關廟，藉由駐守的官士兵，以及受訓學員的進駐，帶動繁榮，化解爭議，共創雙贏。

原在永康的陸軍砲訓部搬遷至關廟，連日來持續移防。（記者吳俊鋒攝）

永康區公所也將在本月底砲訓部最後一趟搬遷時，在原營區正門口舉辦歡送會，邀請地方大小朋友為官士兵餞行，預計有200人參加，感謝國軍弟兄長期以來堅守崗位，保衛台灣安全的努力。

永康區長李皇興指出，除熱鬧歡送外，也獻上喬遷誌喜的祝福，砲校駐紮永康已逾1甲子，想起每次颱風、豪雨後，官士兵都就近在第一時間挺身而出，協助環境清掃與復原，最近2週，部隊開始利用夜間進行移防，「好鄰居要搬家了，令人不捨」。

現階段主力部隊多已進駐關廟新營區，展開訓練任務，仍會有部分人、車留守永康舊營區，與市府地政局進行後續的點交工作，預計年底前完成。

市府將在砲訓部原址進行創意設計園區的重劃，營區內現有建物，初步敲定保留由教官組使用的3棟電訓大樓，預計斥資約1.5億元翻修，完工後，由永康區公所，以及市府的衛生局、原民會等單位進駐使用。關廟新建營區主要聯外的湯山大道上，「陸軍砲兵訓練指揮部」已經掛牌。（記者吳俊鋒攝）

