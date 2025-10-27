美首艘哥倫比亞級核潛艦已造六成 渡過明年關鍵期拚2028年交付

哥倫比亞級彈道飛彈核動力潛艦示意圖。（取自美國海軍網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍持續發展核動力潛艦，其中，將陸續取代「俄亥俄級」艦的「哥倫比亞級」彈道飛彈核潛艦，正在緊鑼密鼓建造中。根據外國軍聞網站《美國海軍協會新聞》（USNI NEWS）報導，首艦「哥倫比亞特區號」（SSBN-826）已經建造6成左右，若能順利渡過明年「關鍵的一年」，預計在2028財年交艦，2030年起加入戰鬥序列。

根據《美國海軍協會新聞》報導，通用動力（General Dynamics）上週舉辦財報電話會議，執行長諾瓦科維奇（Phebe Novakovic）表示，「哥倫比亞特區號」建造工作已完成約60％，在海軍與工業界都在強化潛艦供應鏈情況下，包括維吉尼亞級核動力攻擊潛艦、哥倫比亞級潛艦的生產率都在提高。不過，她也說，雖然再次看到了一些進步，但明年將是關鍵的一年。

俄亥俄級核動力潛艦俄亥俄號。（法新社檔案照）

哥倫比亞特區號計畫在2028年交付、2030年左右服役，預計將替代俄亥俄級傑克森號核動力潛艦（SSBN-730）。但因為供應廠商未能按時交付渦輪機與艦艏，致使全艦後續組裝遭遇挑戰。不過，目前供應鏈狀況已有所改善。

哥倫比亞級核潛艦的排水量約2萬1000噸，全長達171公尺，除了搭載MK-48重型魚雷外，還攜帶了16枚UGM-133「三叉戟II」潛射彈道飛彈，射程可望超過1萬2000公里，且最高時速達24馬赫，要攔截已發射飛彈的難度相當高。





