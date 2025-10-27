為台灣民主自由而戰！心戰大隊無懼中共恐嚇 最新影片強調前線抵抗認知戰

心戰大隊推出最新影片，強調心戰部隊在無形戰場上，處於抵抗敵人認知作戰的最前線，執行戰略溝通、鞏固國人心防，只為了台灣的民主與自由。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國近期透過廈門公安點名「懸賞」我國國防部資通電軍、情報及心戰等部隊，企圖恐嚇台灣社會。國防部昨（26日）於社群發布心戰大隊影片，片中除展現陸、海、空三軍堅實戰備訓練外，更以心戰部隊「在無形戰場抵抗認知作戰」為主軸，強調國軍落實戰略溝通、鞏固國人心防，只為守護台灣的民主自由。

中國近年多次公開真偽不明的個資，企圖恐嚇我國國軍資通電軍、情報等單位，近日更透過廈門公安與官媒「日月譚天」點名懸賞國軍「心戰大隊」人員，甚至將矛頭擴及5家台灣企業，意圖製造我社會恐慌。

對此，心戰大隊昨推出最新宣傳影片，除展現陸、海、空三軍的堅實戰力與保衛國土的堅定決心。影片開頭以空軍F-16戰機衝破天際的震撼畫面，搭配飛行員在座艙內的視角，展現「捍衛這片藍天、確保領空安全」的使命感。

隨後，海軍艦艇破浪前行，官兵堅守崗位，精準發射飛彈，象徵「守護海疆防線」的英勇；陸軍的輪式甲車、自走多管火箭系統、主戰坦克等重裝備集結，官兵在險峻地形中徒步巡邏與戰備演練，宣示著「腳踏這片土地、保衛心愛家園」的決心。

面對中共除武力恐嚇外，同步使用資訊戰、認知作戰等「混合戰」威脅台灣，影片後半段將焦點轉向心戰大隊工作平日工作場景，他們操作著專業的影音設備和電腦軟體，在資訊戰、輿論戰中執行策略溝通與媒體識讀教育。從製作宣傳品到分析輿情數據，心戰部隊肩負著「鞏固國人心防」的重任。

心戰大隊表示，在無形戰場上，心戰部隊在抵抗敵人認知作戰的最前線，執行戰略溝通、鞏固國人心防，只為了台灣的民主與自由。「面對威脅，我們不怕；面對挑釁，我們不退，我們是中華民國國軍」。

國防部強調，唯有團結信念，才能築起自由及民主的防線。從藍天到海洋，從山林到城市，每一吋土地、每一片海空，都有國軍堅定守護的身影。在無形的心理戰場，我們意志堅定，無懼威脅，我們更團結，團結最有力！

