德英聯手空中獵蹤俄潛艦 德防長放話：讓川普與普廷都聽到

圖為停泊於俄國莫曼斯克港的核動力潛艦。為反制這類日益猖獗的水下威脅，德國與英國將聯手派出P-8A反潛機進行空中獵蹤。（圖：俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制俄羅斯日益猖獗的水下威脅，德國與英國正聯手打造一支空中反潛同盟。根據《德國之聲》（DW）報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）親自登上英國皇家空軍P-8A「海神」反潛機，體驗追蹤俄國潛艦任務，並強調此舉旨在向美國總統川普、俄國總統普廷傳達一個強烈訊息，也就是歐洲正為自身安全承擔更多責任。

報導指出，近年來俄羅斯潛艦在北大西洋的活動顯著增加，一名匿名的北約官員警告：「這是一種戰略威脅。」這些潛艦在和平時期雖被允許在國際水域潛航，但因其不開啟應答器，位置極難確定。北約的主要目標，是查明俄國潛艦離北約國家海岸線有多近，以及它們是否跨越了海上邊界。

德國海軍新採購的P-8A「海神」反潛巡邏機。此款由波音737客機改裝而來的軍機，將與英國等北約盟國聯手，在北大西洋監控日益活躍的俄羅斯潛艦。（圖：德國聯邦國防軍）

為了反制此威脅，德國海軍已採購8架P-8A「海神」反潛機。這款由波音737客機改裝而來的軍機，專為偵測從俄國莫曼斯克港出發的潛艦而設計。P-8A能投擲「聲納浮標」在海中形成監聽網絡，偵測潛艦引擎噪音，必要時也能發射英製魚雷，具備直接攻擊能力。

此舉意味著德國海軍的P-8A機隊，將與已擁有同款機型的英國、挪威及美國海軍，共同從蘇格蘭、冰島與德國的基地起飛，監控北大西洋與波羅的海。德英兩國防長更宣布，雙方軍隊將在蘇格蘭的洛西茅斯（Lossiemouth）基地，共同執行監控俄羅斯潛艦的任務。英國國防大臣希利（John Healey）表示：「此夥伴關係是歐洲安全的基石。」

歐洲自立自強 德防長向美俄喊話

佩斯托瑞斯在體驗飛行後，更對著川普與普廷兩人隔空喊話。他不斷重申：「北約必須變得更歐洲化，才能維持跨大西洋關係。這是我們向川普與普廷傳達的訊息，只是（強調的）方向不同。」他解釋，必須讓川普意識到歐洲人正為安全承擔更多責任；同時也要讓普廷知道，北約永遠有能力找到他的船艦。

佩斯托瑞斯強調，P-8A的監控任務還涵蓋接近海底電纜與風電場的可疑船隻，防範關鍵設施受威脅。

