陸軍「陸勝1號」實兵對抗 542、234旅化、工兵出招拚攻防

圖為機步234旅屬M60A3戰車，日前在嘉義大林一帶集結，準備實施夜間長距離戰術機動。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕陸軍「陸勝1號」操演進行中，甲軍裝甲542旅、乙軍機步234旅也在統裁部誘導下執行任務；截至昨（26）日夜間，542旅已南推至台中市區，234旅則在彰化中部完成戰術機動，期間，雙方工兵、化兵群各為主戰部隊除障、發煙掩護，保持作戰態勢，據了解，雙方最快今（27）午會在彰、雲交界碰頭，進入聲、光俱足的實兵對抗階段。

裝甲542旅聯兵3營工兵排運用TNT炸藥等工具，為主戰部隊清除路障，確保部隊前進。（取自青年日報）

36化兵群出動M56渦輪發煙車，為機步234旅實施戰術機動掩護，最大保障部隊任務間安全。（取自青年日報）

延續過往陸軍長字輩操演，「陸勝1號」旅實兵對抗前（25）天正式啟動，分別擔任甲、乙軍的裝甲542旅、機步234旅首日完成車輛、裝備檢整後，便展開長距離戰術機動、在部隊官兵接力下持續往目標位置前進。期間，542旅聯兵3營一度遭遇路障，所屬工兵排隨即模擬以TNT炸藥等工具排障；234旅聯兵3營則是在36化兵群的M56渦輪發煙車掩護下實施戰術機動，確實支援主戰部隊。

此外，為了解首次「陸勝」操演實施情形，陸軍司令呂坤修上將昨日還親赴中部地區，無預警視導操演部隊，實地觀察部隊「遭遇戰鬥」的應處狀況；他強調，部隊應利用操演機會，熟稔無人機、TAK手機等新式裝備及指管系統，即時掌握當前敵、我動態，建構共同作戰圖像，確保指揮官決策至當，達成聯合作戰的訓練目標。

陸軍司令呂坤修上將26日無預警前往中部地區，了解陸勝操演兩軍在遭遇戰鬥的應處情形。（取自青年日報）

這次「陸勝1號」操演，除選定兩支主戰部隊進行7天6夜實時、實距離、實兵對抗外，也順應聯合作戰趨勢，為兩部隊配屬陸航、特戰及空軍等跨兵種友軍，並要求官兵採用「空包彈」，大幅提升對抗臨場感，讓部隊實戰化練兵、強化應變能力；更重要的是，陸勝操演也一改過往長字輩操演由軍團擔任統裁部的慣例，改由軍種教準部來執行，確保操演的公平性。

據了解，兩軍在周日已各自推進到台中市區、彰化中部一帶，經過一夜歇息與實地整備後，最快今日下午會彰、雲一帶的濁水溪周邊「短兵相接」，屆時雙方將展開一場聲、光俱足的旅實兵對抗，運用各式戰場資源鬥智、鬥勇，為部隊爭取制敵先機。

截至26日晚間，兩軍已分別推進到台中市區、彰化一帶，最快今日下午就會在彰、雲交界碰頭，到時周邊民眾聽見槍響聲別慌張，因為國軍正在實兵對抗操演。（取自青年日報）

