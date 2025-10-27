烏克蘭將買至多150架JAS 39E/F戰機 首架新機可望明年初交付

Together with Sweden, Ukraine will significantly increase its combat aviation numbers. This is an ambitious task and it must be fulfilled. A historic step has been taken now – an agreement with Sweden on Gripen fighter aircraft, and that’s a good choice. We are counting on 150… pic.twitter.com/kdUilZDrgR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） October 25, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典總理克里斯特森日前宣布與烏克蘭達成協議，未來將向其出售最新生產的JAS 39E/F戰機，全案採購規模上看100至150架，成為「獅鷲」戰機問世以來單筆最大數量的軍購出口紀錄；對此，烏國總統澤倫斯基表示，首批新機預計明（2026）年交付，強化烏國空防。不過，該機目前尚有瑞典、泰國等訂單待消化，烏軍是否可如期接機，仍待觀察。

瑞典空軍的JAS 39C單座型獅鷲戰機，日前在烏克蘭總統與該國達成合作意向後，升空進行單機性能展示。（烏克蘭總統澤倫斯基X帳號）

兩國是在當地時間10月22日達成協議，由瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）代表，並於記者會上簽署合作意向書（LOI），而意向書的核心內容，就是烏克蘭確定採購瑞典紳寶集團製造的JAS 39E/F戰機、總數量在100架至150架之間，以此強化烏軍相對老舊且不足的空中戰力間隙。

瑞典總理克里斯特森、烏克蘭總統澤倫斯基10月22日簽署合作意向書，就烏國採購100至150架新型獅鷲戰機達成共識，澤倫斯基稱，首批新機最快2026年初交付。（瑞典總理克里斯特森X帳號）

根據瑞典政府官方資訊，這份合作意向書中並未詳列瑞典交付戰機的具體期程，且明定該文件非具強制約束力的文件（Non-binding Nature）。對此，克里斯特森強調，該意向書是「一段漫長旅程的開始」，據他預估，首批新型「獅鷲」戰機可望在未來3年內（即2028年前）交付烏克蘭空軍；澤倫斯基則透露，首架新機最快2026年初就能出廠交付。

由紳寶集團研發的JAS 39E/F型戰機，採用推力更強的奇異F414G渦扇發動機，並換裝全新的搜索雷達，同時搭配電戰、紅外線搜索追蹤（IRST）系統，還有10個機外武掛點，使其在四代半機身的設計下，仍能與先進的第五代匿蹤戰機對抗。

圖為瑞典總理克里斯特森（駕駛艙內者）、烏克蘭總統澤倫斯基（駕駛艙外者），一同體驗JAS 39E/F戰機飛行模擬器的情形。（瑞典總理克里斯特森X帳號）

不過，根據公開資訊，紳寶的JAS 39E/F戰機除有瑞典空軍的60架訂單，以及巴西36架、南美國家哥倫比亞至多24架的訂單待消化，日前與柬埔寨簽署停火協議的泰國，也已簽約下訂12架中的4架來升級戰力，因此，烏克蘭空軍飛官是否能在明年初如期坐進「獅鷲」之中，仍有待觀察。

