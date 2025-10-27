攻擊直升機戰力倍增？美軍新飛彈讓「眼鏡蛇」也能射370公里

L3Harris公司公布的「紅狼」（Red Wolf）巡弋飛彈概念圖。此款飛彈能從攻擊直升機上發射，賦予旋翼機遠達370公里的視距外打擊能力。（圖：L3Harris）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國L3Harris公司近日展示了兩款可由直升機發射的巡弋飛彈，為旋翼平台帶來了革命性的視距外打擊能力。這款名為「紅狼」（Red Wolf）與「綠狼」（Green Wolf）的飛彈組合，被視為填補美軍火力缺口、特別是為陸戰隊量身打造的關鍵戰力倍增器。

根據軍事網站《Naval News》報導，「紅狼」與「綠狼」飛彈的最大創新，在於其「搭檔作戰」的設計理念。其中，「綠狼」是電子作戰與情報偵察型，它能在戰場上空長時間盤旋，找出敵方的雷達等電磁訊號發射源，並對其進行電子攻擊或干擾。

一旦「綠狼」鎖定目標，便可將目標數據即時傳遞給作為攻擊主力的「紅狼」動能打擊型飛彈。「紅狼」在「綠狼」的電子掩護與導引下，奔向目標予以摧毀。這種「一偵一打」的組合，讓直升機等平台具備了前所未有的壓制敵方防空系統（SEAD）能力。

請繼續往下閱讀...

L3Harris副總裁瓊斯（Sterling Jones）表示，這款飛彈填補了美軍在火力重量等級與成本上的關鍵缺口。其彈體重量低於113公斤，但射程卻高達約370公里。他強調：「看看陸戰隊的AH-1Z Viper攻擊直升機，你現在談論的，是讓一個原本射程只有6到10公里的平台，升級為具備遠超視距打擊能力的旋翼打擊平台。」

L3Harris已成功在AH-1Z上進行了45次試射，並正積極將其整合至其他陸基與定翼機平台。更具吸引力的是其成本，「紅狼」的單價僅約30萬美元，「綠狼」則約50萬美元，相較於傳統的巡弋飛彈極具成本效益。

「紅狼」與「綠狼」的潛力還不止於此。公司表示已測試「綠狼」飛彈的回收再利用概念，能於60分鐘內完成再發射準備，此一「可重複使用」的特性，在巡弋飛彈中極為罕見。

L3Harris也透露，未來計畫發展出可與海軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機協同作戰的電子誘餌型號，以及可裝入發射箱、從陸地或海上平台（如HIMARS）發射的「集束版」，為這款創新的不對稱作戰利器，提供了無限的想像空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法