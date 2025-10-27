俄稱烏無人機攻擊造成1死5傷 首都機場關閉2.5小時

俄羅斯當局稱莫斯科和布良斯克遭烏克蘭無人機攻擊。圖為莫斯科市長索比亞寧。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯政府今（27）日表示，防空系統一夜之間摧毀193架烏克蘭無人機，其中34架瞄準首都莫斯科，47架針對布良斯克，此波攻勢造成1死5傷。

根據路透報導，布良斯克州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）在Telegram上表示，1架烏克蘭無人機在布良斯克攻擊1輛小型巴士，導致司機死亡和5名乘客受傷。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，從莫斯科時間26日晚上10點前開始，莫斯科上空的無人機於6小時內被擊落。

俄羅斯航空監管機構俄羅斯航空運輸協會（Rosaviatsiya）聲稱，位於莫斯科的杜莫迪多沃（Domodedovo）機場和茹科夫斯基（Zhukovsky）機場，自格林威治標準時間晚上10時40分起關閉約2.5小時，以確保航空安全。

俄羅斯國防部在Telegram上說，除了在莫斯科和布良斯克上空被摧毀的無人機外，俄羅斯防空系統還在其他11個地區擊落無人機，主要在俄國西部和南部。

烏克蘭尚未發表評論。烏克蘭先前曾表示，其攻擊旨在摧毀俄羅斯對烏克蘭進行戰爭至關重要的基礎設施；路透強調，無法獨立核實俄羅斯遭襲擊的報導。

