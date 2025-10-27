高市早苗籲美歐日台創立「準安全同盟」 國安局：互動具正面利基

日本首相高市早苗。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本新首相高市早苗近期對於警戒中國、強化美日、日台合作等議題拋出看法。對此，我國國安局表示，高市不僅擬鞏固美日同盟，也主張台灣「極重要友人與夥伴」、「臺灣有事就是日本有事」，近呼籲美、歐、日、臺應建立「準安全同盟」，維護區域和平。研判未來台日實質合作，可望穩定發展，並在全社會防禦韌性、經濟安全等議題，增進交流與互動。

立法院外交及國防委員會29日邀請國安局，針對「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」專題報告並備質詢。國安局的書面報告顯示，日本自民黨黨魁高市早苗10月21日當選首相，關切中、俄、北韓威脅，並以強化美日同盟遏制力為主軸。

國安局表示，高市早苗規劃提前於2026年修訂《國家安全保障戰略》、放寬《防衛裝備轉移三原則》相關限制；另將加速完成防衛費用占GDP比重2％目標，研發新型潛艦、遠距打擊與網路戰力，以及推進與美盟聯合演訓，以實現「自由開放印太」（FOIP）。

高市早苗的外交政策亦值得關注，報告陳述，高市早苗就任首相後，將接待美國總統川普訪日，建構兩人信賴關係視為優先要務，屆時擬宣示提升日本自主防衛力，鞏固美日同盟。

另外，報告也描述，高市早苗長期警戒中共威脅，主張台灣是日本「極重要友人與夥伴」、「台灣有事就是日本有事」，近呼籲美、歐、日、台應建立「準安全同盟」，維護區域和平。

國安局認為，台日友好互動具正面利基，因為高市早苗重視台海和平穩定，10月初宣示「絕不可以武力或脅迫，片面改變現狀」；另新內閣成員、自民黨新任幹部，多力主與台灣維持友好關係，新執政聯盟「日本維新會」亦主張台日友好，未來台日實質合作可望穩定發展，並在全社會防禦韌性、經濟安全等議題，增進交流與互動。

