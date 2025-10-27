澤倫斯基私下曝：烏克蘭準備再戰3年 波蘭警告俄「願打到底」

波蘭總理圖斯克（左）是烏克蘭總統澤倫斯基（右）在歐盟最堅定的盟友之一。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭最堅定的盟友之一、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）透露，烏克蘭總統澤倫斯基已準備好再抵抗俄羅斯的入侵數年之久。根據《烏克蘭真理報》引述圖斯克接受英國《週日泰晤士報》的專訪，他同時也向西方世界發出嚴厲警告，絕不能因俄國經濟困頓而自滿，因為克里姆林宮最大的優勢，就是他們「準備好戰鬥到底」。

圖斯克在專訪中，引述了上週四（23日）與澤倫斯基的對話內容。他表示：「我毫不懷疑烏克蘭將作為一個獨立國家存活下來。現在的主要問題是，我們將看到多少犧牲者。總統澤倫斯基告訴我，他希望戰爭不會持續10年，但烏克蘭已準備好再戰2至3年。」

報導指出，圖斯克也提到，烏克蘭方面擔憂，如果戰爭持續超過數年，將對其國內人口與經濟，造成難以承受的長期衝擊。

儘管俄羅斯因全面入侵而遭受的經濟制裁，已使其自身經濟陷入困境，但圖斯克對此提出了極為清醒的分析。他警告：「俄羅斯人在經濟上確實陷入了很深的麻煩。」

「但這是否意味著我們可以說我們正在贏？完全不是。」圖斯克直言：「他們相對於西方，特別是歐洲，有一個巨大優勢：他們準備好戰鬥…」他認為，內部的動盪只會讓克里姆林宮領導人普廷變得更具侵略性。

籲歐洲團結 不向普廷示弱

作為烏克蘭在歐盟內部最堅定的支持者，圖斯克也藉此專訪，再次呼籲歐洲的團結。他先前曾明確表示，任何人都無權向澤倫斯基總統施壓，要求其在與俄羅斯的戰爭中做出領土讓步。

他強調，唯有持續團結，歐洲才能在這場意志對決中不被拖垮，並將持續抵抗普廷的侵略，視為當前歐洲不可動搖的核心任務。

