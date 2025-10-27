中國擴張敲響鄰國警鐘 國安局揭美國同盟4個月連辦15場軍演

圖為英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦（R09）打擊群，日前投入「五國團結」演習的海上編隊航行實況。（英軍航艦打擊群X帳號 @COMUKCSG）

〔記者陳治程／台北報導〕我國長期受到中國文攻武嚇威脅，解放軍軍機、軍艦滋擾我海空域，海警船在我周邊發動灰色地帶作戰已非新鮮事，其軍事擴張更威脅印太鄰邦，嚴重影響區域安全、國際秩序。對此，我國國家安全局最新報告揭露，美軍為首的印太盟友過去4個月間就舉辦高達15場雙邊、多邊聯演，竭力嚇阻中國挑釁。

立法院外交及國防委員會29日邀請國安局，針對「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」專題報告並備質詢。國安局書面報告顯示，中國日前藉「93」閱兵展現與俄、北韓結盟態勢，與美國盟邦分庭抗禮，更藉解放軍在台海、東海及南海間頻繁海、空演訓和灰色地帶襲擾，企圖挑戰區域秩序及現狀，加深戰略矛盾；對此，美國與日、韓、菲、澳等印太盟邦，過去數月間密集展開雙邊、多邊的實戰化聯演，更進一步邀請英、法、加、荷等歐陸友盟加入，參演規模、頻率都創近年新高。

國安局統計，美國及印太盟友過去4個月間舉辦的聯合軍演高達15場、平均每月就辦3場，規模、頻率揭創新高。（統整自國安局書面報告；本報編輯）

國安局統計，美軍今年7月至本（10）月間，一共和印太盟邦舉辦多達15場雙邊、三邊甚至是多邊演習，平均單月就至少3場軍演先後展開；包含首次舉辦的7國「堅定力量太平洋」（REFORPAC）、英國皇家海軍航艦打擊群的「高桅行動」（Op. Highmast），又或是美日澳3國的「武士道衛士」，以及進行中的日本「統合實兵演習」都在列。

一架遠從美國紐澤西州飛赴日本的美空軍國民兵F-16C戰機，就是投入今年REFORPAC演習的空中陣容之一。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，我國今年7月9日至18日間實施的「漢光41號」實兵操演，時程前後就與「雷霆對抗」、「堅定力量太平洋」及「護身軍刀」等演習重疊，儘管國防部官方未對此事進一步說明，但印太諸國對中共軍事擴張的回應，已是心照不宣。

國安局強調，上述演習皆著重於制空、制海、遠距反艦、機動增援、網路、太空等「多領域」作戰能力，提升相互操作性（interoperability, 又稱作業互通性）；英軍航艦巡弋印太期間，就曾與美、日、加、印、澳、紐、星、挪威等12國舉行海空聯演。而美國同盟之所以在印太地區加強聯合演習，目的在共同反制中、俄軍事協作，並嚇阻共軍擴張挑釁。

圖為美國海軍、陸戰隊和日本自衛隊正在實施的「統合實兵演習」（ANNUALEX 25），為日本自衛隊成立以來最大的海空聯演。（美國海軍官方X帳號）

