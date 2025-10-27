自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

稱俄國試射海燕飛彈「不妥」 川普：普廷應先結束烏俄戰爭

2025/10/27 15:47

美國總統川普今（27）日表示，俄羅斯總統普廷宣布進行核動力巡航飛彈試射的舉動「不妥」。（美聯社）美國總統川普今（27）日表示，俄羅斯總統普廷宣布進行核動力巡航飛彈試射的舉動「不妥」。（美聯社）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯總統普廷26日宣布成功進行「海燕」飛彈的試射。對此美國總統川普今（27）日表示，普廷宣布進行核動力巡弋飛彈試射的舉動「不妥」。

根據法新社報導，川普27日在空軍一號上對記者說「他應該結束戰爭（烏俄戰爭），而不是試射飛彈。這場本應持續1週的戰爭，現在很快就要進入第四年了。」

川普還在空軍一號上指出，他不排除延長亞洲之行與北韓領導人金正恩會面的可能性。川普強調，他「很樂意」與金正恩對話。

值得注意的是，南韓總統國安顧問吳賢珠同日聲稱，她認為川普和金正恩在近期內會面的可能性不高。

吳賢珠對記者表示，雖然媒體多有揣測，但她並未掌握任何關於川普和金正恩會面的具體資訊。

吳賢珠補充，南韓並未接獲美國要求安排美朝峰會，但若雙方有意願，南韓會做好準備。

