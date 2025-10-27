打臉T-Dome「成本不符論」 專家曝一數字：人民性命價值高於價格

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲（見圖）透露，台灣之盾（T-Dome）是涵蓋全方位防空的整合計畫，未來骨幹建立後，也可能引進如以色列軍方使用的低成本的攔截系統。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對有退役軍官質疑我國耗費鉅資研發「台灣之盾」（T-Dome）防空系統，不符成本效益，並指中共對台主要威脅已改為低價的PHL-191遠程火箭彈，國防院學者蘇紫雲今（27）日受訪時強調，建軍備戰的原則是人命高於一切，防衛裝備的「價值與價格」不能類比，以色列為保護人口居住地，用鐵穹攔截哈馬斯一枚僅2千美元（約台幣6.2萬元）的火箭彈或迫擊砲，就是最好的例證。

有退役軍官向媒體稱，中國火箭彈成本只需約3萬美元，與愛國者飛彈成本差距100倍，認為台灣應擔心PHL-191「遠程火箭彈」威脅尋求因應對策，不該執著於中共火箭軍中、遠程飛彈威脅。

對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天接受本報訪問指出，前述評論錯誤且並不客觀。他指出，國防建軍備戰的原則是「價值高於價格」，例如以色列鐵穹就是為了保護人口住居地，攔截哈馬斯數千美元的火箭彈。T-Dome的核心模式參考鐵穹，就是保護民眾生命財產安全。

蘇紫雲引用印度媒體指出，中共具導引的PHL-191火箭彈，單枚成本約在12萬美元以上，並非外界所稱的2、3萬美元。此外，共軍遠火精準度的圓周公算誤差（CEP）約在30公尺左右，要打「點」目標，並沒有其宣傳的效果。

至於是否正因中共遠火精準度不高，更可能傷害台灣平民百姓？蘇紫雲認同並強調，台灣此時更應該讓防空系統完整。他透露，未來T-Dome骨幹逐步建立後，就可能導入低成本攔截器，例如參考以色列鐵穹的塔米爾飛彈（約4萬美元）或「鐵束」雷射系統（一發約2美元），可有效抵消中共的數量威脅。

蘇紫雲重申，T-Dome並非只針對中共導彈，其核心是整合既有防空武器，可從高高空、高空、中空到低空都會攔截，如同棒球守備，涵蓋極音速飛彈到短程火箭彈的威脅。

他也強調，台灣發展T-Dome非常合宜，除滿足國防需求，還能帶動產業升級。如以色列鐵穹系統雷達中的「T/R 模組」就是來自台灣半導體業，結合台灣強大的IT及製造業，可發揮國防經濟的動能效果。

「造成威脅的是中國，不是台灣，台灣只是要裝鐵窗保護好自己」，蘇紫雲說，雖樂見國防討論，但論述應更客觀，保護人民生命財產是最高價值，不該一昧「檢討受害者、不去指責加害者」。

