無人機開路、戰車狂奔 陸軍「陸勝一號」實戰操演彰化海堤登場

陸軍進行「陸勝一號」操演」，裝甲542旅聯兵三營沿著西濱道路南下直攻上橋展開推進。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕陸軍年度重點實兵對抗「陸勝一號」操演今（27日）移師彰化縣大城鄉台西村海堤登場，由裝甲第542旅（甲軍）與機步第234旅（乙軍）展開攻防對抗演練，模擬真實戰場情境，全程採實兵實裝方式進行，場面震撼。

無人機（UAV）率先升空偵蒐敵情。（記者陳冠備攝）

這場演練在彰化西濱大橋一帶展開，由無人機（UAV）率先升空偵蒐敵情，實施戰場監控與即時情報傳輸，為地面部隊開路。隨後，裝甲542旅聯兵三營沿著西濱道路南下，直攻上橋展開推進，首先由CM32、CＭ34雲豹甲車進行交叉掩護，接著CM22迫砲車、拖式2B飛彈車陸續攻上橋面，最後由3輛CM11「勇虎」戰車壓陣。現場超過300名官兵分梯次推進，向南發動攻擊，展現裝甲部隊與步兵協同作戰能力。

陸軍進行「陸勝一號」操演，演練在西濱大橋一帶展開，首先由CM34 、CM32雲豹甲車在橋上進行交叉掩護。（記者陳冠備攝）

軍方表示，今日在大城海堤的課目，重點在於驗證兵力部署與運用，藉由地形運用、戰術機動與即時指揮鏈操作，測試各級主官臨機應變及協同效能；同時搭配無人機偵察與砲火模擬，強化實戰化訓練的真實度。

陸軍進行「陸勝一號」操演，演練在西濱大橋一帶展開，現場出動3輛CM11勇虎戰車壓陣。（記者陳冠備攝）

