「陸勝1號」彰化大城實兵演練 TOW-2B首亮相

陸軍「陸勝1號」到彰化大城實兵演練，軍方秘密武器TOW-2B拖式反裝甲飛彈車首次在旅級對抗中出動，成為演練焦點。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕陸軍「陸勝1號」實兵對抗今（27）日在彰化大城西濱大橋展開，並向南延伸至雲林台西進行聯兵機動演練。現場路邊集結的22輛裝甲車吸引目光，參演編組包括CM-32、CM-34雲豹八輪裝甲車、CM-22迫砲車與CM-11「勇虎」戰車等主力裝備；另有野戰救護車、心戰喊話車與工程車隨隊支援。此次在旅級對抗中，首次實兵出動的TOW-2B拖式反裝甲飛彈車亦成為焦點。

陸軍年度重點實兵對抗「陸勝1號」操演今（27日）移師彰化縣大城鄉台西村海堤登場，由裝甲第542旅（甲軍）與機步第234旅（乙軍）展開攻防對抗演練，模擬真實戰場情境。（記者廖耀東攝）

演練由裝甲第542旅（甲軍）與機步第234旅（乙軍）實施攻防對抗，542旅聯兵三營逾300名官兵分梯次搭乘裝甲車沿西濱道路南下，並在西濱大橋展開攻勢。場域先由無人機（UAV）偵蒐敵情，提供即時情報，為地面部隊掩護與推進創造條件；裝甲部隊在雲豹甲車與迫砲車交互掩護下，並由勇虎戰車壓陣，展現裝甲與步兵的協同機動能力。

雲豹八輪裝甲車現身，吸引許多民眾拍照觀看。（記者廖耀東攝）

逢甲大學助理教授、軍事觀察家紀東昀到場觀察並拍攝，他指出，本次操演呈現兩旅在濁水溪兩岸的對抗態勢，TOW-2B的列編與無人機聯合使用，測試實戰化情境下的運用效果，初步看起來搭配純熟；另外這次也首次出動野戰救護，並搭配心戰喊話車的隨行，陣容搭配完整，體現現代作戰的多面向需求，讓演練實戰化。

「陸勝1號」實兵對抗，出動CM-11「勇虎」戰車（前）等主力裝備，另外出動2輛TOW-2B拖式反裝甲飛彈車（後方兩台）。（記者陳冠備攝）

這次演練前，軍方先出動無人機（UAV）偵蒐敵情。（記者廖耀東攝）

這次演練首次出動野戰救護，陣容搭配完整，讓演練實戰化。（記者陳冠備攝）

