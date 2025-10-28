英國、土耳其簽署80億英鎊協議 採購20架歐洲颱風戰機

英國和土耳其簽署1項價值80億英鎊的協議，土國將採購20架「歐洲颱風」戰機。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在英國首相施凱爾（Keir Starmer）首次訪問土耳其期間，雙方27日簽署1項價值80億英鎊（約3269億台幣）的協議，採購20架「歐洲颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機。這是英國自2017年以來首次獲得新的「歐洲颱風」戰機訂單。

施凱爾與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）共同出席簽約儀式時表示，英、土2國雖然位於歐洲的兩端，卻是緊密的合作夥伴，如今的合作比以往任何時候都更加密切。

施凱爾強調，土國採購「歐洲颱風」戰機「將強化北大西洋公約組織（NATO）整體安全，深化我們的雙邊防務合作，並促進土耳其與英國的經濟成長，為英國創造2萬個就業機會。我為英國的颱風戰機能在未來多年成為土耳其空軍的重要力量，而感到自豪。」

艾多根則稱這項協議是「2個緊密盟友之間戰略關係的新象徵」。施凱爾指出，協議中還包括未來追加訂單的選項。

英國與土耳其早在7月間便簽署這項「歐洲颱風」戰機的初步協議。該戰機由英國、德國、義大利與西班牙組成的「歐洲戰鬥機公司」（Eurofighter Fighter Aircraft GmbH）共同生產，由英國航太系統公司（BAE Systems）主導。在德國決定放棄長期反對向土耳其出售該型戰機的立場後，終於敲定這項協議。

艾多根上週出訪3個波斯灣國家，並就可能從卡達與阿曼收購二手「歐洲颱風」戰機展開會談。土耳其新聞頻道A Haber引述國防部長居萊（Yasar Guler）的說法，除20架新機外，土耳其還計畫從卡達購買12架、從阿曼購買12架二手機。

土耳其將此次採購「歐洲颱風」與其他先進戰機視為過渡性方案，以等待其自主研發的第5代戰機「KAAN」投入服役。KAAN戰機預計最快也要到2028年才能完成量產並服役。

做為北約成員國的土耳其，也希望重返由美國主導的F-35戰機計畫。土國於2019年因採購俄羅斯製S-400防空飛彈系統，而被排除在計畫之外，因為美方認為此舉對F-35構成安全風險。

艾多根近日在白宮與美國總統川普會晤時，曾再度提出恢復F-35出售的議題。

土耳其官員表示，土國希望最終獲得120架戰機，包括40架「歐洲颱風」、40架美製F-16，以及40架F-35，做為在KAAN服役前的過渡性機隊。

