陸航恆春實彈射擊 AH-1W、OH-58D、UH-60M火箭彈、機砲齊發
眼鏡蛇攻擊直升機火力全開。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍航空特戰指揮部（航特部）602旅例行實彈射擊訓練，本週在恆春三軍聯訓基地展開，這場演訓共為期一周。602旅今日出動AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D奇奧瓦偵察直升機及UH-60M黑鷹直升機，實施2.75吋海神火箭、20機砲及M240機槍射擊，模擬反制中國軍機、艦艇襲擾情境。
這項訓練於今日上午8時許開始。AH-1W眼鏡蛇直升機率先升空，發射2.75吋海神火箭彈及20機砲，精準命中百米外地面目標，模擬快速壓制登陸灘頭火力點。隨後，OH-58D奇奧瓦直升機接力，用相同彈種進行射擊，鎖定敵方偵察單位並實施火力摧毀。UH-60M黑鷹則以M240機槍進行對地掃射，驗證特戰部隊滲透後的空中火力支援。
全程紀錄的軍事粉專「Taiwan Adiz」分析，面對中國軍機艦艇近來頻密越界挑釁，近年訓練納入低空滲透、夜間射擊及電戰科目，能提升反制灰色地帶襲擾與突發進犯能力。
