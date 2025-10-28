自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

陸航恆春實彈射擊 AH-1W、OH-58D、UH-60M火箭彈、機砲齊發

2025/10/28 09:57

眼鏡蛇攻擊直升機火力全開。（記者蔡宗憲攝）眼鏡蛇攻擊直升機火力全開。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍航空特戰指揮部（航特部）602旅例行實彈射擊訓練，本週在恆春三軍聯訓基地展開，這場演訓共為期一周。602旅今日出動AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D奇奧瓦偵察直升機及UH-60M黑鷹直升機，實施2.75吋海神火箭、20機砲及M240機槍射擊，模擬反制中國軍機、艦艇襲擾情境。

這項訓練於今日上午8時許開始。AH-1W眼鏡蛇直升機率先升空，發射2.75吋海神火箭彈及20機砲，精準命中百米外地面目標，模擬快速壓制登陸灘頭火力點。隨後，OH-58D奇奧瓦直升機接力，用相同彈種進行射擊，鎖定敵方偵察單位並實施火力摧毀。UH-60M黑鷹則以M240機槍進行對地掃射，驗證特戰部隊滲透後的空中火力支援。

眼鏡蛇攻擊直升機火力全開。（記者蔡宗憲攝）眼鏡蛇攻擊直升機火力全開。（記者蔡宗憲攝）
全程紀錄的軍事粉專「Taiwan Adiz」分析，面對中國軍機艦艇近來頻密越界挑釁，近年訓練納入低空滲透、夜間射擊及電戰科目，能提升反制灰色地帶襲擾與突發進犯能力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中