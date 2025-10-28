「陸勝一號」操演彰化對戰 234旅出新式阻絕器材擋攻擊

機步234旅運用機動阻絕器材（Hesco）進行演練。（圖取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「陸勝一號」操演今日邁入第4天，操演部隊進入彰化縣展開「攻防戰鬥」實兵對抗。其中，陸軍裝甲542旅派遣CM34裝步戰鬥車等各式車輛，搭配陸航直升機演練地空整體作戰，機步234旅則出動機動阻絕架設等，驗證遲滯敵軍的防衛作戰效能。

青年日報報導，「攻防戰鬥」實兵對抗階段昨日在中部濁水溪一帶進行，542旅在化學兵部隊煙霧掩護及AH-64E攻擊直升機戰力支援下，進行橋梁要點佔領及警戒部隊驅離等演練，234旅則實施反砲火戰、機動阻絕架設等課目；操演部隊主要驗證攻、守方指揮程序與戰術應用能力，過程並聚焦情資傳遞、火力整合與防禦部署等面向戰力驗證。

官兵迅速展開蛇腹型鐵絲網，於主要道路交會處建立阻絕設施。（圖取自青年日報）

過程中，542旅抵達預定機動區，即依據現地的地形與模擬敵情，由火力連操作監偵型無人機實施情蒐。此外，化學兵部隊也運用M56渦輪發煙機施放煙幕，掩護CM34裝步戰鬥車等各式車輛進行攻擊演練，並搭配陸航AH-64E攻擊直升機，進行橋梁要點佔領及警戒部隊驅離等課目，有效驗證平時勤訓成果。

另一方面，因應操演狀況推演，234旅昨日為守方，工兵部隊除針對主要道路進行鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網及M2A4戰防雷等阻絕架設，也運用機動阻絕器材（HESCO）進行演練，透過多元阻絕方法，驗證戰力運用。

裝甲542旅派遣CM34裝步戰鬥車等各式車輛投入演練。（圖取自青年日報）

