美商推高續航「迅魚」USV 6級惡劣海象也能作業

「迅魚」僅長約5.3公尺，且能在惡劣海象下作業，除配備先進感測器，也可搭載小型無人機。（圖取自Seasats）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國無人艇製造商Seasats近期推出名為「迅魚」（Quickfish）的全新無人水面載具（USV），主打其兼具航程、情監偵等優異能力，甚至在6級惡劣海象下也能作業，滿足美軍及盟邦部署需求。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，Seasats公司20日對外公開「迅魚」初步資訊，這款定位為小型無人高速艇的新銳USV，艇身長約5.3公尺，最高航速逾35節（約時速65公里），能在浪高超過3公尺、風速每小時達41至51公里的6級惡劣海況下作業，並具備為期數週的海上續航能力。



這型無人艇除配備有多組先進感測器，此外也可搭載、發射小型無人機，擔任海上情監偵、攔截、近岸執法和水文收集等多元任務載台。

報導指出，「迅魚」曾於近日參與美國海軍演訓活動，展示其靈活性與系統可靠性；而「迅魚」目前除已獲得未公開的美國國防與執法領域單位採購訂單，也已和日本、澳洲和菲律賓等「國際合作夥伴」簽署協議，未來可望透過在地生產和銷售，進一步拓展用戶規模與裝備數量。

Seasats公司執行長佛拉尼根（Flanigan）表示，小型無人艇常因系統可靠性與航程不足而遭客戶詬病，因此「迅魚」配備最先進技術，透過改善這兩大缺點領先同型裝備。雖然市場上的供應商和產品數量可能已經過度飽和，超過美國海軍預算所能負擔的範圍，但這帶來的競爭也是任何新興技術的自然現象。

