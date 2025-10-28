C-130H運輸機要有新家了 空軍1.28億啟動新停機棚廠專管監造工作

2024年投入春節加強戰備操演的空軍C-130H運輸機，編號1317。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍C-130H運輸機隊在台服役近40年，近年面臨航電老化、機體屆壽，國防部為此已拍板性能提升的「太武山三號」計畫，目標在2030年前完成延壽；與此同時，軍方也計畫為「大力士」們所在的屏東基地修建新棚廠，而這項工程先行的專案管理暨監造勞務案也已在今（28）日公告，維繫空運量能的同時也提升後勤能量。

國防部最新公告揭示，空軍司令部的「C130型機修護暨警戒棚廠設施興建統包工程」招標案，預算為新台幣1億2847萬8千元，為統包全案的委託專案管理暨監造技術服務，履約期程自明（2026）年至2030年止，為期五個年度。

請繼續往下閱讀...

空軍「C130型機修護暨警戒棚廠設施興建統包工程」招標案，總預算1億2847萬8千元台幣，自2026年履約至2030年，為期五年度。（擷自政府電子採購網）

我國空軍現有20架C-130H運輸機（含一架C-130HE電戰天干機），自1986年服役至今已滿40年，不只航電系統老舊、機體飛時也已接近壽限，亟待接受延壽。

為此，根據明年度國防公開預算，空軍為滿足C-130型機停儲、提升修護能量及作業安全，已規劃在六聯隊所駐的屏東基地內興建3座雙聯修護棚廠、1座雙聯警戒棚廠，總工程預算新台幣35億6423萬元整，除可供停放，警戒棚廠還可供警戒機執行飛行前、中、後檢查，裝備維修和彈藥裝填，有效提高機隊妥善及縮短任務執行時效。

此外，針對該機隊延壽升級，空軍也已以「太武山三號」為專案代號，著手展開C-130H運輸機性能提升規劃，惟全案仍編列在機密預算中，尚未執行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法