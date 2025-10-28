水量大又足才能防患未「燃」 空軍增購18輛機場用3000加侖消防車

去年投入漢光40號演習的空軍五聯隊化學泡沫消防車，當時正實施操演戰備跑道開設整備科目，該車在跑道一旁持續警戒。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍持續加強基地防禦建設和後勤裝備，不只接裝新機、新建機棚，添購充足的新式消防車輛也相當重要，為此，空軍日前已公告機場用3000加侖消防車的採購周標，全案預算約新台幣9.97億元，籌獲後將可提升機場安全，當有飛行器在場內因故起火，便能即時壓制火勢，防患於未「燃」。

政府電子採購網22日公告指出，空軍司令部以「機場專用3000加侖消防車」名義展開招標，全案採最有利標方式進行，預算達新台幣9億9720萬元整，履約地點在台南市，應為包含台南機場（台南空軍基地）在內的消防車輛採購案。

而在國防部明（2026）年的公開預算書中，就編有「機場專用3000加侖消防車籌購案」，該案將籌獲該型車18輛，預計後（2027）年全數換裝完畢，總預算達新台幣9億9884萬元整。

空軍司令部表示，各基地現有機場專用消防車因原廠已停產，庫存零件日益短缺，多數零件長期欠撥，修護作業困難，且因車型老舊、已逾使用年限致妥善率不佳，肇致維修預算逐年增加，無法有效滿足戰機消防搶救任務，亟需辦理籌補汰換。

