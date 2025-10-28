自由電子報
美軍尼米茲號航艦1天摔2機 川普：可能是燃油品質不好

2025/10/28 10:17

美軍尼米茲號航艦與F/A-18艦載戰鬥機。（法新社檔案照）美軍尼米茲號航艦與F/A-18艦載戰鬥機。（法新社檔案照）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍尼米茲號航空母艦26日行經南海時，在半小時內發生1架F/A-18F戰鬥機、1架MH-60R直升機墜海事故，對於事件原因尚在釐清當中。美國總統川普27日受訪表示，這可能跟燃油品質不好有關，這種情況很不尋常，一定會查明真相且無所隱瞞。

尼米茲號航艦在26日下午航經南海時，1架MH-60R「海鷹」直升機從航艦起飛時墜毀，隨後半小時，1架F/A-18F戰鬥機也因故墜毀，所幸2架飛機的5名機組人員均安。根據美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，川普27日受訪時說，此事可能與燃油不好有關，且這種情況很不尋常，美方會查明真相，沒什麼好隱瞞。

這篇報導也引述2名熟悉事故初步調查的匿名人士見解，證實了川普說法，這2人說，飛機燃油遭到汙染可能是2起事故的推定肇因，但初步報告距離最終調查結果尚遠，因此還需要數個月時間，才能完成整起事件的全面調查。

報導分析，F/A-18F戰鬥機、MH-60R直升機皆採用JP-5燃油，主要儲存在尼米茲號航艦上300萬加侖的油庫，並在美國國防部許可下，派遣油輪予以補給，且在燃料使用過程中，都要經過一系列全面的過濾與測試，確保不受汙染物影響。

