委內瑞拉控CIA謀炸美艦嫁禍 美B-1B轟炸機臨空嗆聲

為升高對委內瑞拉的軍事壓力，美軍派出兩架B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機（圖），飛臨委國海岸線「秀肌肉」，進行武力恫嚇。（美國空軍檔案照）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與委內瑞拉的軍事對峙28日急遽升溫！根據法新社報導，在美軍兩架B-1B 「槍騎兵」（Lancer）戰略轟炸機飛臨委內瑞拉海岸線「秀肌肉」的同時，委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政府驚爆，已破獲一個由美國中情局（CIA）資助的陰謀小組，該小組正策劃對停靠在鄰國千里達及托巴哥的美軍驅逐艦發動「假旗攻擊」，意圖嫁禍委國並挑起戰爭。為報復千里達的親美立場，馬杜洛更憤而宣布中止與該國的天然氣協議。

「假旗行動」（false flag operations）意指以偽裝或假冒敵對勢力身分的人員或組織，向己方發動攻擊，藉此誤導外界，從而使己方侵略或攻擊行動合理。

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）27日表示，一個「由CIA資助」的小組，計畫攻擊上週末駛入千里達首都西班牙港的美軍「葛瑞夫里號」（USS Gravely）飛彈驅逐艦，並將罪名嫁禍給卡拉卡斯。他宣布，已有4人因此被捕，但未提供嫌犯細節。委國政府此前已怒斥美艦的到來是「旨在加勒比海挑起戰爭的挑釁」。



美國海軍伯克級神盾驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely），26日直接駛入委內瑞拉的鄰國千里達及托巴哥，展開聯合軍演。（美聯社）

美軍轟炸機三次臨空 福特號航艦進逼

與此同時，美國的軍事壓力也持續升級。根據航班追蹤網站Flightradar24的數據，兩架從美國北達科他州基地起飛的B-1B轟炸機，週一沿著委內瑞拉海岸線平行飛行，這是近幾週來第3次類似的武力展示。

除了戰略轟炸機，五角大廈也已下令全球最大的核動力航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）及其打擊群駛往該區域。自9月以來，美軍已在該區以反毒為名，摧毀至少10艘船隻，造成43人死亡。

在這場大國角力中，距離委國海岸僅11公里的千里達及托巴哥，因其總理巴薩德—比塞薩爾（Kamla Persad-Bissessar）的親美立場，而成為委內瑞拉的報復目標。馬杜羅27日晚間宣布，中止與該國的天然氣協議，並怒批巴薩德—比塞薩爾，正將她的國家「轉變為美帝國主義反對委內瑞拉的一艘航空母艦」。

對此，千里達總理巴薩德—比塞薩爾反擊，稱其拒絕委內瑞拉的「勒索」，並表示她的國家仍致力於安全與能源合作。

