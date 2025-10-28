中共20屆四中全會落幕 亓樂義：習近平至少再獨握大權5年

日前參與第20屆四中全會的中國共產黨主席習近平。（歐新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國共產黨內部近期再掀茶壺風暴，先是解放軍軍委會副主席何衛東為首的9位現役上將落馬，創1976年文革結束以來新高；日前閉幕的中共第20屆四中全會中，也大致底定北京當局下個五年（十五五）的發展框架。國防院學者亓樂義分析，以上事件確定習近平至少續掌大權到2030年，在既有權力結構下，實現社會主義的基本現代化。

（原文「習近平大權在握：為「十五五」規劃掌權到2030年」，由國防院中共政軍與作戰概念研究所委任助理研究員亓樂義撰寫，本報獲國防院授權全文刊載）

中共第二十届四中全會10月23日在北京閉幕。從總體權力態勢上看，習近平仍大權在握，軍權更是牢牢掌控。為如期實現「十五五」規劃（2026年至2030年）取得決定性進展，習近平將持續掌權到2030年而決不假手他人，官媒暗示，到2035年基本實現社會主義現代化，除習近平親力親為也別無他選。

倒三角權力結構

本次全會最受矚目的人事安排，是增補中央軍委委員、軍委紀委書記張升民爲中共中央軍委副主席，使得軍委領導層出現罕見的一正、二副、一委員的倒三角權力結構，而不是常態金字塔型。一正是中央總書記、軍委主席習近平；二副是中央政治局委員、軍委副主席張又俠，中央委員、軍委副主席張升民；一委員是中央委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立。4人軍委，運作是否正常有效，習近平說了算。制度越不尋常，越顯其至高無上。

維持軍事與政工平衡

中國共產黨軍委副主席張又俠上將。（路透資料照）

軍委中4人的權力屬性主次分明，軍事上新老銜接。張升民未能進入政治局，其政治地位矮了張又俠一截，應是習近平有意為之，除禮遇張又俠兼顧軍中倫理，也預防張升民權力過大而有僭越之虞。張升民身兼數職，如軍委紀委書記兼軍委監委主任等，又是查辦軍隊反腐實際操盤手，晋升軍委副主席後將負責全軍政工事務，恐無力兼顧，因此下一波人事晋升最優先考慮的是，填補張升民留下的軍委委員空缺，進而在軍委形成軍事（張又俠、劉振立）和政工（張升民、新人選）兩大系統平衡。

沒有「鐵帽子王」

四中全會召開前，習近平的親信何衛東、苗華、何宏軍等9名上將因「涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大」，被開除黨籍和軍籍處分。但更深層次的原因如10月18日《解放軍報》社論，把他們的罪責定性為「郭伯雄、徐才厚流毒的發酵變異」，並稱有腐敗決不姑息，「沒有免罪『丹書鐵券』，沒有『鐵帽子王』」。「丹書鐵券」（民間稱免死金牌）是王朝時期有功重臣所持有，「鐵帽子王」是清代世襲罔替宗室王爵的俗稱，用這些詞形容何衛東、苗華、何宏軍等人，正好印證他們和習近平的非凡關係。有丹書鐵券者，往往居功自傲，不聽指揮；作為鐵帽子王，更是權力相襲，自成一派。他們權力愈大，愈接近被清洗的命運。這是歷史規律。

日前遭「雙開」的中國共產黨解放軍中共政治局委員、軍委會副主席何衛東。（美聯社資料照）

習近平長期掌權

《新華網》指出，「十五五」規劃新的征程即將開啓，「以習近平同志爲核心的黨中央」帶領全黨全國各族人民，……勇毅前行，「必將確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展，開創中國式現代化嶄新局面」；而且提前預告「在以習近平同志爲核心的黨中央堅强領導下，必將譜寫中國式現代化更加絢麗的篇章」這說明習近平將帶領實現「十五五」規劃以開創新局。

四中全會公報最後一段指出，全會號召全黨全軍全國各族人民，要更加緊密團結在「以習近平同志爲核心的黨中央周圍，爲基本實現社會主義現代化而共同奮鬥」。「基本實現社會主義現代化」是到2035年，「十五五」規劃是要確保「基本實現社會主義現代化取得決定性進展」，兩者論述有別，前者則暗示習近平掌權之路的長遠軌跡。

