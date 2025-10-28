日本「天空號」運輸艦下水 海上輸送群初代三本柱成形

圖為「海上輸送群」小型運輸艦2號艦「天空號」（LCU-4152）。（圖取自內海造船）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本自衛隊「海上輸送群」小型運輸艦2號艦「天空號」（LCU-4152），23日舉行下水暨命名儀式，這也是自海上輸送群編成以來首艘運輸艦下水，未來將與「日本晴號」（LCU-4151）、「陽光號」（LSV-4101）等姊妹艦，共同強化日本國土和西南離島的運輸、補給與投射任務。

「天空號」下水暨命名儀式，在日本內海造船公司位於廣島縣尾道市的瀨戶田工廠舉行，陸上自衛隊表示，該艦預計2025會計年度末期投入使用，未來將部署位於廣島縣吳基地的「海上輸送群」，負責從日本本土、沖繩本島執行快速海運，並擔負宮古島、石垣島等離島部隊的補給、運輸與移防任務，以有效應對區域衝突與防衛作戰任務需求。

根據內海造船公司網站，「天空號」全長80公尺，吃水深度3公尺，標準排水量約2400噸，最高航速約15節（時速28.8公里），與去年10月下水的「日本晴號」同級，具備數百噸級運輸能量，可搭載數十輛各式車輛，或十餘組20呎標準貨櫃。

鑑於海上自衛隊所屬運輸艦均為大型艦艇，在港口較淺與設施規模較小的離島港口相對受限，因此日本防衛省計畫打造2艘3500噸級中型運輸艦，以及4艘2400噸級小型運輸艦，由陸自與海自共同編組的「海上輸送群」操作。

圖為「海上輸送群」小型運輸艦2號艦「天空號」（LCU-4152）。（圖取自內海造船）

