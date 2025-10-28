限制級
菲陸軍成立首支地對地「飛彈營」 將購海馬士及布拉莫斯反艦飛彈
圖為美軍陸戰隊的「遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。（DVIDS）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕菲律賓軍隊任務近年積極從國內反叛亂轉型為南海防禦，除已採購「布拉莫斯」反艦飛彈，也試圖採購海馬士多管火箭系統並繼續增購布拉莫斯飛彈。為此，菲律賓陸軍上周成立第一支飛彈營，專職操作地對地／地對艦（surface-to-surface）飛彈。
軍聞網站「USNI News」報導，雖然部隊的組建處於暫時階段，但菲律賓陸軍先前已在其現代化願望清單中表示，希望能採購各種遠程精準導引系統。前陸軍參謀長、現任菲律賓武裝部隊參謀長羅密歐．布勞納在2023年宣布，該部隊將採購美國高機動性多管火箭系統（HIMARS）和印度「布拉莫斯」反艦巡弋飛彈。
報導指出，目前菲律賓已於2022年為其海軍訂購3套「布拉莫斯」飛彈，由海軍陸戰隊操作，並選擇黃岩島東方的沿海地區，作為這些超音速飛彈的初始部署地點。下一階段則預計購入多達50套的多管火箭系統和陸基反艦飛彈。
報導說，菲律賓軍隊為此已接受美國關於海馬士系統和「中程能力」飛彈發射系統的訓練。「中程能力」是一種陸基Mark41的垂直發射系統，能夠發射「標準-6」和「戰斧」飛彈。在2024年「肩並肩」演習期間，菲律賓陸軍在呂宋島北部，接受美軍關於「中程能力」操作的訓練。
熱門賽事、球星動態不漏接