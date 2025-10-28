「無人機殺手」來了！美廠推AT-6螺旋槳戰機 專打低成本消耗戰

圖為德事隆（Textron）AT-6「狼獾」螺旋槳攻擊機，正被重新定位為「無人機獵手」。圖中可見其掛載APKWS II導引火箭與光電儀，旨在以符合成本效益的方式，反制無人機蜂群等不對稱威脅。（圖：德事隆）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制日益氾濫的無人機與低強度空中威脅，美國國防大廠德事隆（Textron）正積極將其AT-6「狼獾」（Wolverine）螺旋槳輕型攻擊機，重新定位為一款多功能的「無人機獵手」。根據軍聞網站《Army Recognition》報導，此舉反映了西方軍隊正尋求低成本的空中反無人機（C-UAS）選項，以輔助地面防禦，並將昂貴的先進戰機解放出來，執行更關鍵的任務。

「狼獾」的設計核心在於模組化。其配備的Wescam MX-15D光電/紅外線儀，能提供持續的搜索與雷射標定能力，彌補了一般輕型飛機在追蹤小型無人機時的感測劣勢。其機翼下方的6個掛載點，可掛載總重約1864公斤的彈藥，並擁有超過66種酬載組合，能從反無人機掃蕩，快速切換至武裝偵察或密接空中支援等不同角色。

武器選項則完全對準當前的反無人機作戰需求。除了傳統的.50口徑機槍莢艙與AGM-114「地獄火」飛彈，「狼獾」還能搭載AGR-20A「先進精準擊殺武器系統II型」（APKWS II）雷射導引火箭。這款70公厘火箭因其低成本與高精準度，已成為美軍反制無人機的首選彈藥。

從作戰角度來看，「狼獾」能在簡易跑道起降的性能與低廉操作成本，是其反無人機概念的核心。相較於噴射戰機，分散部署的螺旋槳機隊，能更靠近受威脅的基礎設施，縮短緊急起飛時間，並在空中維持更長的巡航時間，形成一個反應迅速、具彈性且經濟上合理的「分層擊殺鏈」。

報導總結，「狼獾」將一款經過認證的輕型攻擊機機體，與已被證明能有效反制小型無人機的模組化感測器及武器相結合，提供了一種不會耗盡預算的多功能性。若此概念被落實，將為指揮官提供一個可靠的空中防禦層，在削弱敵方無人機飽和攻擊的同時，也讓高端的戰機資產，能專注於執行只有它們才能完成的任務。

