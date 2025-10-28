美國防新創公司推「X-BAT」戰鬥無人機 我國與日、韓成潛在客戶

美國國防科技新創公司Shield AI推出的「X-BAT」自主垂直起降無人機。（Shield AI官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防科技新創公司Shield AI日前宣布推出新一代自主無人機「X-BAT」，其自主運作、彈藥酬載和垂直起降的優勢，都令外界耳目一新，全機雖仍在概念階段並未實飛，但已引發產業界興趣。該公司韓國區總經理日前在甫落幕的首爾航太展（Seoul ADEX）表示，日、韓、我國有望成該機潛在客戶，惟我國籌獲與否，取決於華府的態度。

航空媒體《Aviation Week》23日報導，美國新創公司Shield AI韓國區總經理崔尤金（Eugene Choi，音譯）在南韓首爾航展上表示，該公司現已針對日前新推出的「X-BAT」垂直起降AI無人機，展開新一輪銷售規劃；他強調，這架搭載奇異F110渦扇引擎的全新機種，適合在幅員遼闊、島嶼眾多的亞太地區部署，滿足不同面向的戰備需求。

請繼續往下閱讀...

X-BAT撘載一具奇異F110軍用渦扇發動機，該引擎也是現役部分F-15E、以及F-16C/D Block 70戰機的動力來源。（Shield AI官方X帳號）

他進一步提到，南韓、日本及我國有望成為該機的潛在客戶。報導寫道，南韓海軍可將其部署至「獨島級」兩棲突擊艦，或是鄰近韓半島的獨立小島上；至於日本，雖然該機太晚進入市場，難以在自衛隊的灘岸重層防禦中找定位，但其他建軍計畫上仍有合作空間；此外，我國也被認為是籌獲該型機的潛在對象之一，但最終籌獲與否，取決於華府對該軍售案的決策態度。

由Shield AI打造的「X-BAT」戰鬥無人機，以自家的「Hivemind」人工智慧（AI）自主平台為核心，具備高度的陸、海部署彈性，並可回收再利用，同時兼具對空、對地打擊，甚至是電戰的任務能力。官方數據指出，該機最大升限逾5萬呎（至少15240公尺）、航程2千浬以上（至少3704公里），帳面性能不俗。

X-BAT無人機的機翼可摺疊，並由重型車輛載運至戰術位置放列後發射。此為示意圖。（Shield AI官方X帳號）除了陸地部署，X-BAT無人機也可上艦（如圖，美軍美利堅號兩棲突擊艦）部署，增加運用彈性。此為示意圖。（Shield AI官方X帳號）

根據官方規畫，X-BAT無人機預計明（2026）年首飛、2028年具備任務能力，最快2029年起投入量產，在未來的戰鬥無人機領域提供另種新選擇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法