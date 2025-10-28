英版「科學怪人」防空系統立戰功 烏用「渡鴉」擊落俄飛彈

英國援助烏克蘭的「渡鴉」（Raven）防空系統，將先進的ASRAAM空對空飛彈整合至卡車底盤上，能以「打了就跑」的戰術，靜默伏擊俄軍無人機與巡弋飛彈。（圖：烏克蘭空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍西部司令部24日稱，由英國援助的「渡鴉」（Raven）短程防空系統，已成功擊落4枚俄羅斯巡弋飛彈與24架無人機。軍聞網站《Army Recognition》報導指出，這項戰果凸顯了盟國快速應變的「野戰改裝」計畫，正如何有效強化烏克蘭的短程防空戰力。

烏方表示，這套系統的飛彈班長阿爾特姆（Artem）回憶，自2023年11月達成首次攔截後，該單位便迅速累積戰果，成功將這套系統的作戰潛力，從原先設計的反無人機角色，擴展至獵殺更高價值的目標。

「渡鴉」是一套反應迅速、安裝在卡車上的飛彈發射系統，其核心是將英國空軍現役的AIM-132「先進短程空對空飛彈」（ASRAAM），從空戰用途改為地面發射。整套系統堪稱「軍武界的科學怪人」，英國工程師僅用約3個月就完成開發，巧妙地將ASRAAM飛彈、退役戰機的雙聯飛彈掛架及光電搜索儀，整合至高機動性的Supacat HMT-600卡車底盤上。

ASRAAM飛彈是「渡鴉」系統的靈魂，這款重88公斤的飛彈，在雙節推力引擎驅動下，速度可超過3馬赫。其搭載的「高離軸影像紅外線尋標器」，使其具備發射後鎖定能力，且作戰時無需開啟雷達，讓「渡鴉」能像「沉默獵手」一樣，在不暴露自身電磁信號的情況下，靜默地伏擊來犯目標。這種被動式獵殺能力，對於反制試圖利用地形躲避雷達偵測的低空目標，至關重要。

宣稱越級擊落低可偵測巡弋彈 顯示不對稱潛力

烏方宣稱此次被擊落的俄軍Kh-101，是俄羅斯用於深度打擊、具備匿蹤特性的長程巡弋飛彈，擅長貼地飛行以躲避雷達偵測。能以一套短程系統將其擊落，顯示了「渡鴉」系統在目標提示、尋標器性能與人員訓練上，具備優異水準。

英國目前已向烏克蘭交付了8套「渡鴉」系統，另有5套系統正在英國本土整備，準備運交烏克蘭。（圖取自英國BFBS專頁）

「渡鴉」為烏克蘭指揮官提供了一種機動、隱蔽的伏擊利器，能有效填補由「愛國者」等高級防空系統構成的多層次防空網的縫隙。其極小的視覺與電磁特徵，讓俄軍難以鎖定，而「打了就跑」的戰術，更能保護操作人員免於報復性攻擊。

報導指出，「渡鴉」系統的成功，為烏克蘭及其夥伴提供了有力證據，證明這類被稱為「科學怪人防空系統」（FrankenSAM）的快速研發計畫，正有效應對俄羅斯的飛彈與無人機消耗戰，並讓俄軍企圖以飽和攻擊癱瘓烏克蘭的戰術，變得更加複雜且昂貴。

