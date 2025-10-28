尼米茲號半小時摔2機蒸發逾1億美元 MH-60R反潛直升機我國也想買

我國持續對美爭取採購MH-60R反潛直升機，圖為澳洲部隊操作的同型機。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國在南海巡弋的尼米茲號航艦26日發生「機瘟」，1架MH60R「海鷹」反潛直升機、1架F/A-18F「大黃蜂」戰機在30分鐘內接連墜海，雖然5名機組人員皆無大礙，但以造價計，美國海軍在短短的半小時內，至少損失1億美元（約新台幣30.62億元）。值得一提的是，「海鷹」正是我國海軍尋求多年的直升機，傳有機會採購12至13架，為反潛戰力增添新血。

綜合外國媒體報導，尼米茲號航艦26日航經南海時，1架MH-60R「海鷹」直升機從航艦起飛時，在下午2點45分左右墜毀。半小時後，1架F/A-18F戰鬥機在下午3點15分左右墜毀，所幸2架飛機的5名機組人員均安。美國總統川普27日受訪時說，此事可能與燃油品質不佳有關，且這種情況很不尋常，將查明真相、不會隱瞞。

尼米茲號航空母艦是美國現役最「資深」的航艦，1975年服役迄今已滿半世紀，還曾在1996年台海飛彈危機時，在台灣周遭部署。這艘以美國海軍五星上將為名的傳奇軍艦，預計明年4月逐漸解除戰備。

不過，在尼米茲號「最後一舞」時的2起飛安事故，也讓美國海軍短時間內蒙受損失，1架F/A-18F「大黃蜂」雙座戰機的造價約6700萬美元（約新台幣20.5億元）；1架MH-60R「海鷹」直升機的造價約4000萬至6000萬美元（約新台幣12.2億元至18.3億元），代表美國海軍在半小時內，就承受超過1億美元的損失，且還不計入附屬裝備、後勤維保、人員等成本。

值得注意的是，我國海軍考量S-70C反潛直升機等已趨於老舊，因此規劃籌獲新一代反潛直升機已逾十年，而MH-60R就是首選機種，卻因預算排擠、美方對我建軍方針有不同意見等因素，導致全案一直未能實現。不過，政府資深官員曾向本報透露，美方對於MH-60R直升機軍售案已經「不擋了」，未來有機會採購12至13架，為我國海軍反潛戰力增添新血。

