24小時實戰！曝「陸勝1號」操演全新架構 賴總統：反併吞才有真和平

賴清德總統今天前往嘉義視導陸勝1號操演部隊，實地了解國軍戰備訓練情形。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天前往嘉義視導「陸勝一號」操演部隊，實地了解國軍戰備訓練情形。賴總統指出，此次操演落實了新訓練、新思維、 新裝備、新科技，並透過三大重點展現國軍全面提升戰力決心，政府會持續支持國軍的建軍備戰工作，唯有堅定反併吞、反侵略，積極投資國軍，厚植國防實力，才能真正確保台海的和平與穩定。

總統府表示，賴總統抵達後，先後前往陸軍統裁部聽取簡報、乙軍（機步234旅）旅指揮所視導火協機制演練，及乙軍聯兵一營視導快速決策與同步程序暨狀況演練，並分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞；總統午間與操演官士兵一同享用加熱式餐盒。

賴清德指出，「陸勝」兩個字寓意陸軍致勝、決戰致勝，「陸勝一號」操演採用全新的架構與理念出發，24小時晝夜不間斷的演練，透過實兵實裝、自由統裁、實際對抗，驗證部隊在極端狀況下，能否靈活指揮、迅速應變，就是這次操演最重要的意義。

賴清德表示，這次操演落實了「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，並從以下三點展現國軍全面提升戰力的決心。第一，訓練務實，思維創新。在操演中，讓官士兵在接近真實戰場的環境歷練本領，強化臨機應變與持續作戰能力，這正是「帶著敵情練兵」的重要體現。

第二，裝備及科技持續整合與進步。這次操演運用無人機、部隊覺知應用套件（TAK系統）等新式裝備，建構出從偵察、指管到打擊的完整擊殺鏈；同時驗證跨軍種的協同作戰能力，充分展現出現代化、聯合作戰的堅實戰力。

第三，不對稱作戰與逐次抵抗。各級指揮官都依據「削弱戰略」的指導構想，靈活運用兵力與火力，讓每一次操演都成為真正的實戰驗證。

賴清德強調，未來政府會持續支持國軍的建軍備戰工作，因為和平協議不會帶來和平，接受侵略者的主張也不可能達到和平；只有堅定反併吞、反侵略的決心，積極投資國軍，厚植國防實力，才能真正確保台海的和平與穩定。「國家安全需要每一分力量，而國軍值得我們最優質的投資。」

國防部長顧立雄、國家安全會議諮詢委員劉得金、陸軍司令呂坤修、教準部指揮官俞文鎮、作戰區指揮官李榮華等人，皆陪同總統出席這項行程。

