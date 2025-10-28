可與我國「勁蜂一型」比擬 土耳其Alpagu攻擊型無人機不到2公斤

土耳其Alpagu攻擊型無人機跟我國勁蜂一型無人機概念相似。（擷取自STM公司影片）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕外國軍聞網站「Defense Blog」報導，土耳其STM國防工業公司近期向該國部隊交付了Alpagu攻擊型無人機。這款採自殺攻擊的小型無人機，全機重量不到2公斤、全長小於1公尺，與我國可供人員攜行的「勁蜂一型」無人機同等輕巧，且在攻擊前難以被察覺，可對敵目標發起致命一擊。

根據「Defense Blog」報導，Alpagu為STM國防工業公司設計給該國的機種，這套輕型且精準的導引武器系統，有助於提升該國的國防戰力，這款無人機取名自土耳其語，意指「獨自襲擊敵人的勇士」。

值得注意的是，Alpagu的構型酷似我國「勁蜂一型」等筒射攻擊型無人機，但相當輕巧，其全重不到2公斤，全長則不到1公尺，以利單兵攜行與操作，導控距離8公里左右，且還具備自主飛行導航、降低雷達訊號、模組化設計、晝夜皆可操作等優點。

報導指，Alpagu無人機滯空時間約15分鐘，時速約72公里，飛行高度約離地80至200公尺，彈頭重量約270公克。STM國防工業公司宣稱，Alpagu無人機是全球唯二具有作戰自主性、2公斤以下且具備精準瞄準能力的遊盪彈藥。

雖然我國「勁蜂一型」無人機的重量與美製「彈簧刀300」無人機相當，也就是2.5公斤左右，彈藥本身的重量也相當輕巧，導控距離大於8公里，滯空時間大於15分鐘。不過，「勁蜂一型」除了單兵攜行，還可以掛載於無人機、無人艇或無人車輛之上，有著相當大的操作彈性。

