烏東重要據點戰情 澤倫斯基坦承:俄軍已站穩腳跟

烏克蘭總統澤倫斯基透露，俄軍已在烏東據點波克羅夫斯克取得立足點。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今（28日）說，烏克蘭需要歐洲各國的財政支持，才能繼續抵抗俄軍2到3年，另外他也坦承，俄軍已在烏東重要據點波克羅夫斯克（Pokrovsk）站穩腳跟。

《法新社》報導，澤倫斯基在一份週二公布的聲明中指出：「我再次向所有歐洲領導人強調了這一點。我告訴他們，我們不打算打幾十年，但你們必須證明，在一段時間內能向烏克蘭提供穩定的經濟援助。這就是他們衡量這項計畫的原因，2到3年。」

澤倫斯基補充說：「如果戰爭在一個月內結束，我們會把這筆錢花在重建上。如果不會在一個月內結束，一段時間之後，我們就會用來買武器。我們單純沒有其他選擇。」

澤倫斯基也敦促美國總統川普（Donald Trump）本週與中國國家主席習近平見面時，向對方施壓，減少中國對俄國的援助力道。

澤倫斯基對多家媒體表示：「我認為這可能會是（川普的）一項強力舉措，尤其是，在這件決定性的的制裁行動之後，中國準備減少從俄羅斯進口。」澤倫斯基指的是川普上週制裁俄羅斯2間主要石油公司的舉動。

關於烏東戰局，澤倫斯基坦承，俄軍已在烏東鐵路樞紐波克羅夫斯克取得立足點，「大約200名俄羅斯人分布在各處地點，我們從無人機發現了這種情況。波克羅夫斯克現在是俄羅斯人的主要目標。」

