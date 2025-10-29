在野質疑對美軍購延宕 國防部：F-16V戰機等3案續與美方協調管控

空軍正向美國採購F-16V block70戰機，圖為我國已升級的F-16V block20戰機。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對外界關切「美對台軍售交付延宕」，國防部昨（28）日晚間表示，受疫情等因素影響的軍購案，多數已按進度執行或超前；仍有延宕的「F-16V BLK70」等3案，已由台美協調合作、管控交運速度。國防部將持續促請美方，督責廠商加速產製。

國民黨立委徐巧芯今天在立法院施政總質詢時，質疑軍售進度嚴重延宕，她引用國防部「美對台軍售執行情形報告」稱，美方累計對台尚未交付的軍售品項，總額達新台幣6590億元，含飛彈、防空系統、戰機等26個案項，其中採購66架F-16V新式戰機一案，原規劃2023年至2026年間分批交機，但至今一架未交，質疑行政院與國防部對進度掌握不清。

行政院長卓榮泰當時回應，確實有部分軍售案進度，受到美方原廠生產延遲與國際供應鏈影響，包括F-16V新式戰機及部分飛彈案均出現延宕情況。對此，行政院已請國防部完整掌握各項進度，與美方持續溝通協調，並依約採取必要法律行動。

請繼續往下閱讀...

國防部昨晚發布新聞稿指出，自COVID-19疫情後，受全球供應鏈中斷等因素影響的軍購案，多數均按進度執行或超前；仍有延宕的「F-16V BLK70」等3案，已由台美協調合作、管控交運速度，將持續促請美方，督責廠商加速產製。

國防部強調，目前各項軍售案均由台美雙方，透過各式會議以及駐廠稽核等機制嚴密管制；我方並檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款、確保權益。同時，國軍亦已採取各種措施，加速完成接裝訓練，期於獲裝後有效強化防衛戰力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法