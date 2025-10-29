打造6000噸下一代作戰艦！ 海軍設計評估服務案尋商作業正式開跑

國軍曾於「2017台北國際航太暨國防工業展」之中，展示新一代飛彈巡防艦模型。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍積極更新水面作戰艦艇，除了預計明年、後年獲得2艘輕型巡防艦原型艦，原一度遭擱置的新一代作戰艦也重獲新生。根據政府採購網公開資訊，海軍已就「下一代作戰艦設計評估專業服務」進行公開徵求，為明年啟動的6000噸巡防艦合約設計案打開大門。

根據國防部明年度預算書揭示內容，海軍明年將斥資1億4203萬元，進行「下一代作戰艦合約設計」，將委託國內具船舶設計經驗機構執行合約設計，提供原型艦建造參考藍圖及建造需求規範。海軍表示，因應當前中共對我軍事威脅與東海、南海的海洋與島嶼爭議，需建立6000噸級巡防艦，以執行遠海訓練、外島運補護航，及維護海上交通線安全等任務，增加兵力運用彈性。

政府採購網最新發布公開徵求資訊顯示，海軍司令部海發中心正執行「下一代作戰艦設計評估專業服務」，預計透過限制性招標方式，由得標廠商於明年提供相關服務。這項公開徵求在今年11月7日截止，若有合適廠商，預料將啟動後續招標作業，確保合約設計相關工作執行順遂。

海軍曾啟動「震海計畫」，以籌獲排水量4500噸的「新一代飛彈巡防艦」為目標，也是我國「國艦國造」政策中相當重要的一環。這型巡防艦將具備相當優秀的指管、監偵與防空能力，料將裝設比照美軍神盾戰鬥系統的主動電子掃描陣列雷達（AESA）、新一代艦用戰鬥系統、搭載「華陽」垂直發射系統等先進裝備，將是海軍新一代水面艦的核心。

由於「震海計畫」全案延宕，加上兵力籌獲緩不濟急，因此海軍2022年改優先執行2艘輕型巡防艦原型艦的籌獲工作，並將新一代巡防艦的排水量放大到6000噸以上，明年再度啟動合約設計工作。

