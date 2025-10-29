「陸勝一號」有溫情！彰化保安宮居民組千歲敬軍團 送行操演部隊

溪湖汴頭社區居民組「千歲團」跟國軍兄弟敬禮道別。（汴頭社區發展協會）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕陸軍正進行「陸勝一號」操演，參演部隊前天臨時進駐彰化縣溪湖鎮汴頭社區的保安宮，社區居民感到無比榮幸，昨天得知部隊離開時，還組成「千歲團」跟國軍兄弟敬禮、道別，照片在網路瘋傳，讓國人感到無比窩心。

汴頭社區居民表示，保安宮他們的信仰中心，這裡也是社區關懷據點，28日傍晚突傳有國軍要來進駐，社區的長輩趕緊動起來，也準備礦泉水給阿兵哥喝。

社區居民說，國軍是台灣的守護神，大家組隊跟國軍道別。（汴頭社區發展協會）

當地居民說，國軍就像保安宮的神明一樣「保護著這片土地」，保安宮首度有國軍部隊大駕光臨，大家都很高興，「國軍就像我們的大王公（保安宮主神）」當然要敬重他們。他們把保安宮的空間騰出來，讓國軍部隊可以使用，社區居民一樣可以上香，在廟前上課、跳舞，而借用場地的國軍都非常有禮貌，裝甲車輛進進出出，大家相互提醒要注意安全，雙方自然結為好朋友。

居民表示，昨天（29日）下午部隊弟兄告訴廟方，「我們要離開了」，社區的長輩都前來廟裡跟國軍弟兄告別、送行，雙方相互說「謝謝您們」。

溪湖汴頭社區居民組「千歲團」跟國軍兄弟敬禮道別。（汴頭社區發展協會）

