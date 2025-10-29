中科院5年6.89億維護空軍即時顯示系統 搭增購莢艙提升演訓量能

圖為2023年完成戰術專精訓練的幻象2000-5戰機，其左翼下所掛載的，即為「空戰即時演訓系統莢艙」。（本報資料照，記者游太郎攝）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍現正實施年度重點測考「天龍操演」，為期5天4夜的大型演訓全面考驗空、地勤人員，以及防空部隊官兵在敵情威脅下，所發揮的臨場反應和技術能力，強化我國空防。而因應近年訓練量增加，空軍明（2026）年除將增購即時演訓莢艙滿足需求外，今（29）日也敲定即時顯示系統的維護案，以5年近7億台幣維持其妥善。

政府電子採購網最新公告顯示，空軍司令部委託中科院執行「即時顯示系統作業維持委託案」，決標金額達新台幣6億8964萬9千元、從2026年持續至2030年，為期五個年度。該系統是由中科院研發，整合了任務顯控、遠端顯示、機動顯控、地面接收站及演訓莢艙等主、次系統和部件，可協助空軍在演訓中即時掌握部隊戰況、精準裁定戰果，提升訓練效率。

空軍今（29）日公告中科院「即時顯示系統作業維持委託案」，全案決標金額台幣6.89億餘元，為期五年。（擷自政府電子採購網）

根據中科院描述，「空戰即時演訓系統」可同時顯示多儎台、多目標定位，並具備多控制中心聯網，以及空對空、空對面和面對空各型武器接戰的模擬能力，同時資料中繼功能並可機動式部署。

中科院研發的「空戰即時演訓系統」（ACTIS）。（中科院官網）

與此同時，空軍本周正執行下半年度、為期5天4夜的軍種年度測考「天龍操演」，除空軍作戰隊戰技驗收，地勤官兵、地面防空部隊也在其中參與各項作戰整備，全面保障我國空防能量：今年的天龍操演也別於以往一年一次的形式，改為上、下半年各一次，藉增加演訓頻次，進一步鞏固官兵戰技。

因此，根據明年國防公開預算書，空軍司令部將統籌海軍司令部需求，向外增購「空戰即時演訓系統莢艙」，其中，空軍需求達64具、海軍4具，合計68具的總金額為新台幣24億4307萬1千元，全案分3年度執行，預計2028年前由海軍、空軍先後籌獲上述數量之裝備，搭配既有的即時顯示系統滿足演訓需求。

