中國第二架「殲-36」戰機原型機曝光 看起來更扁了！

近日J-36的第二架原型機（上）於網路流傳，圖可見其與第一架原型機（下）的差異。（圖取自X@clashreport）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國研發中的第六代戰機「殲-36」，新照片近日再度於社群平台上流傳，新的照片同樣顯示出三角翼設計，但在部分區域的一些主要特徵，已經有了變化。

軍聞網站「The War zone」報導，「殲-36」最明顯的改動，出現在尾翼引擎排氣口，長度已向內縮短，與YF-23或殲-XDS（中國製第六代戰機）所使用的排氣口非常相似，雖然會犧牲一定的匿蹤性，但可能也具備向量推進的效果。這也是因為無尾翼的設計不夠穩定，需要向量噴嘴彌補。

外電報導顯示，「殲-36」機頭進氣道部分也出現變化，原本類似F-22的方形垂直DSI進氣道，已變化為水平DSI進氣道，這在匿蹤戰機上是比較明顯的特色；至於殲-36戰機的起落架，則已完全重新設計，原本的串聯式雙輪起落架已變為並排式，雖然要加深主起落架艙，但其整體佔據的空間與艙門皆能縮小。

報導指出，雖然目前尚未出現其他資訊，但第二架原型機在設計上的更動，已能成功反駁另一派認為該型飛機是成熟設計的觀點。

