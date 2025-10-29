限制級
澤倫斯基稱遠程打擊致俄煉油能力掉兩成 擬買250架新飛機強化空戰
烏克蘭總統澤倫斯基稱，烏國的遠程打擊，使俄羅斯煉油能力下降20% （美聯社）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基27日引述西方政府的情報稱，烏克蘭對俄羅斯境內煉油廠的遠程打擊，已導致俄羅斯煉油廠能力下降20%。他還透露，已要求採購總計250架新飛機，以增強烏克蘭航空作戰能力。
根據「美聯社」報導，澤倫斯基27日向媒體表示，超過90%的對俄羅斯本土深度打擊，是由烏克蘭製造的遠程武器所實施。他強調，烏克蘭需要更多外國資金援助，來生產更多此類武器。
澤倫斯基指出，烏克蘭官員與瑞典、法國和美國舉行平行會談，以增強烏克蘭未來航空作戰能力。他補充，他已要求採購250架新飛機。
另外，澤倫斯基提到防禦議題時聲稱，烏克蘭下個月將每日生產500至800枚攔截彈藥，以阻止俄羅斯「見證者」無人機的攻擊，但操作員需要接受使用訓練。
澤倫斯基說，今年在烏克蘭東部地區持續6個多月的戰鬥中，烏克蘭已俘獲2200名俄羅斯戰俘。兵力規模更大的俄軍，正在努力攻佔波克羅夫斯克（Pokrovsk），烏克蘭正在向該處增兵以加強防禦。
