叫俄軍離邊界遠點 拉脫維亞宣布採購「天蠍2型」機動布雷系統

為強化邊防抵禦俄軍威脅，波海三國之一的拉脫維亞日前宣布採購德國製「天蠍2型」機動布雷系統，全案約5千萬歐元，折合台幣約17.38億元。（拉脫維亞國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭持續進行中，烏軍持續在烏東3省激戰，但俄軍持續不墜的長程打擊能力，一度進逼北約東翼，迫使波蘭出動戰機攔截，針對無人機威脅，歐盟更拍板聯手打造無人機長城，為空防再添保障。繼芬蘭退出限制反地雷的《渥太華公約》後，同樣退出的拉脫維亞日前則宣布採購新型機動布雷系統，嚴防俄軍進逼邊境，威脅國安。

拉脫維亞國防部22日宣布，現已確定採購德國諾貝爾國防公司（Dynamit Nobel Defence GmbH）的「天蠍2型」（Skorpion 2）機動布雷系統，作為促進波羅的海區域穩定，以及強化東部邊境安全的關鍵決策。

該國國防部表示，「天蠍2型」為一款車載型機動布雷系統，其搭載德製「AT2+」反戰車地雷，用以阻滯並封鎖敵軍裝甲部隊的推進路線；全案含儎台、彈藥、後勤及人員訓練等項目，總金額約5千萬歐元（約新台幣17.38億元）。此外，該案也預留他國未來聯合採購的空間。

俄烏戰爭進入第4年，烏軍在西方國家的各式軍援下持續抵抗。空防部分，由原有的蘇愷戰機，搭配他國提供的F-16A/B MLU與幻象2000-5F型機，再結合地面防空火砲、機砲及反無人機系統，共構多層防空網。儘管如此，俄軍戰機與無人機近月仍頻繁襲擾波羅的海與東歐地區。歐盟除表態將打造「無人機長城」外，芬蘭與波羅的海三國等北約成員更宣布退出《渥太華公約》，以強化邊境防禦、應對俄軍威脅。

根據軍聞媒體「Army Recognition」報導，「天蠍2型」系統搭配地面機動載具，可在幾分鐘內布設數百枚地雷，形成長達2000公尺的複雜雷區，加強防範潛在侵略威脅；其搭載的AT2+反戰車地雷則採用先進引信技術，利用磁力、震動和壓力感測器，探測並打擊裝甲車輛，並設有自毀機制，可降低戰後安全疑慮。

