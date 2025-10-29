自由電子報
落山風狂襲恆春！OH-58D硬扛「颱風級」陣風機槍精準轟靶

2025/10/29 11:08

陸航OH-58D直升機面對輕度颱風等級陣風，仍發射機槍精準轟靶。（記者蔡宗憲攝）陸航OH-58D直升機面對輕度颱風等級陣風，仍發射機槍精準轟靶。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春三軍聯訓基地今（29）日迎戰「落山風」！陸軍航空特戰指揮部602旅例行實彈射擊訓練進入第二天，OH-58D「奇奧瓦」偵察直升機強勢登場，面對陣風逼近輕度颱風等級，仍精準發射機槍，彈如雨下、命中率近乎滿分，展現國軍「風雨無阻」的抗壓戰力，誓言抵禦中國灰色地帶襲擾。

這項訓練於今日清晨5時30分展開，瞬間陣風達輕度颱風邊緣。OH-58D奇奧瓦低空掠過靶場，機身在強風中劇烈搖晃，飛行員卻穩若泰山，機槍連續開火，彈道筆直貫穿目標，爆炸火光四濺。駐足紀錄的軍事迷認為，「落山風是恆春的『天然敵人』，但國軍每天練的，就是這種極端環境。」

OH-58D直升機參與實彈射擊訓練。（記者蔡宗憲攝）OH-58D直升機參與實彈射擊訓練。（記者蔡宗憲攝）
陸航AH-1W眼鏡蛇昨日發射2.75吋海神火箭彈開場，今日則由OH-58D「奇奧瓦」接力。軍方指出，OH-58D負責前線偵察與火力壓制，能在強風中維持懸停與精準射擊。OH-58D機身輕巧，卻能在強大落山風中完成射擊，驗證裝備與人員雙重韌性。

