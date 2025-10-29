美國政府關門 AIM-260空對空飛彈研發直接延宕一季

美國聯邦政府關門進入第27天，眾議院軍事委員會成員表示，由於政府持續關門，AIM-260聯合先進戰術飛彈計畫（JATM）已推遲了一個季​​度。圖為F-22戰機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國聯邦政府關門進入第27天，不僅公務員領不到薪水，科技研發也因此停擺，眾議院軍事委員會成員表示，由於政府持續關門，屬於空對空精準彈藥的AIM-260聯合先進戰術飛彈計畫（JATM）已推遲了一個季​​度。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，眾議院軍事委員會共和黨派24日發布的一份情況說明書，強調了政府關門對國家安全的最大影響情境。

說明書指出，空軍JATM項目的部署已被推遲3個月，而該項目對美國空戰能力，以及追趕中國至關重要，中國在使用超遠程空對空飛彈瞄準重要設施的能力已遠超美國。

除了JATM延宕之外，情況說明書還指出，在停工持續期間，重要的訓練和演習未能進行，各個平台的基本維護也被推遲。軍方在停擺期間不能簽訂新合約或續簽，這不必要地拖延作戰人員獲得關鍵能力。

但報導指出，說明書目前尚未說明1個月的政府停擺，如何導致JATM被延宕3個月，也還不清楚JATM的延宕是否是因合約簽訂有關。該委員會發言人目前尚未回覆；空軍發言人則表示，JATM的資訊受到加強安全措施的保護。

這款由洛克希德．馬丁公司製造的飛彈，是AIM-120 AMRAAM的繼任者，其射程據傳將是AMRAAM的兩倍以上，可以安裝在現有的飛彈發射架上，或是第五代戰鬥機的內部武器艙。

報導指出，該武器自2018年以來一直在研發中，首次公開披露的資訊表明它將在2022至2023年投入使用，但美國空軍官員先前已承認該項目被延宕。該型飛彈曾在在佛羅里達州的埃格林空軍基地測試。前空軍部長肯德爾在2023年表示，他「希望」JATM能夠在當年實現規模化生產。

