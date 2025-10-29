限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
不只是獅鷲 澤倫斯基證實正與法國討論購買飆風戰機
「飆風」（Rafale）多功能戰鬥機。（圖：Dassault Aviation）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕瑞典總理克里斯特森日前宣布與烏克蘭達成協議，將出售100至150架JAS 39E/F戰機，首批新機預計明年交付。不僅如此，烏克蘭總統澤倫斯基近日證實，正與法國就購買飆風戰機的可能性進行談判，未來烏克蘭將專注於F-16、獅鷲及飆風戰機等3個能讓空軍現代化的平台。
軍聞網站「Defence Blog」報導，澤倫斯基接受記者採訪時表示，烏克蘭正分別與瑞典、法國和美國討論戰術戰鬥機隊的發展。烏克蘭將專注於F-16、獅鷲及飆風戰機，也就是3個能讓空軍現代化的平台，他已要求採購總計250架新飛機。
請繼續往下閱讀...
報導指出，盡管法國已承諾轉讓幻象2000戰機，但飆風戰機卻未獲得授權出售，法國官員去年曾提出移交給烏克蘭的可能性，卻被法國國防部長否決。
與此同時，澤倫斯基也確認，將有新一批的幻象2000戰機和更多防空飛彈抵達烏克蘭，法國和英國將繼續向烏克蘭提供軍事援助。
「飆風」被譽為歐洲最成功的戰機，目前仍有來自法國及8個海外客戶、共233架的確認訂單在達梭公司之手，為應對強勁需求，達梭正積極擴大產能，目標將產量提升至每月4架。為此，該公司近期更在巴黎西北部的塞爾吉（Cergy），開設了自1970年代以來的第一條新產線，最終將能達到年產30至40架飆風戰機的目標。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接