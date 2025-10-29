南韓K2戰車使用國再+1 祕魯獲授權可自製組裝逾百輛

南韓出售給波蘭的K2主力戰車。（南韓現代樂鐵官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓軍工業正以祕魯為支點切入南美市場，在南韓與秘魯簽訂潛艦合作備忘錄後，祕魯近日宣布，將與南韓現代樂鐵和STX公司建立長期合作夥伴關係，進口採購和本地製造高達280輛的K808輪式裝甲車和150輛K2戰車。

軍聞網站「Defence Blog」報導，祕魯陸軍後勤司令卡利諾夫斯基（Jorge Arévalo Calinowski）表示，南韓透過購買美國的M1戰車，從而發展出了K1和K2戰車，其中K2完全使用南韓技術，展現了透過長期規劃、研究和工業合作可以取得的成就。

請繼續往下閱讀...

他並指出，祕魯將從2026年到2040年間，採購數百輛K808輪式裝甲車和K2戰車，分為兩階段執行，首先在2026至2028年，祕魯將從南韓直接進口99輛K808輪式裝甲車和46輛K2主戰車。該階段合約將附培訓和維護零件，為當地人員做好未來組裝和生產的準備。

在2029年至2040年的第二階段，過渡到本土製造，預計秘魯將獲得許可，在國內生產181輛K808裝甲車和104輛K2坦克。生產將在祕魯陸軍武器彈藥工廠（FAME SAC）與現代樂鐵合作開發的設施中進行，預計30%的零件將來自秘魯供應商，包括焊接、機械加工、電氣系統和液壓系統。

對此，樂鐵也已承諾，初期5年將投資2.7億美元，在祕魯建立戰車和裝甲車的生產線，為祕魯提高國防自主的能力，並協助工業和經濟成長。根據合作協議，樂鐵還將提供技術轉移、培訓和支持，以建立由經過認證的本地公司組成的供應鏈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法