俄北極部署「和諧」水下監控系統 林超倫：拉近與美核潛艦戰力差距

俄羅斯核潛艦「尤里·多爾戈魯基號」。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕外媒《華盛頓郵報》日前揭露俄羅斯計畫在北極建立一套代號「和諧」的水下監控系統，在巴倫支海附近水域形成監測網，確保核潛艦在戰時仍能對敵發動核打擊。國防院學者林超倫認為，過去美國核潛艦被視為對俄國的一大戰略優勢，這套系統卻可能大幅縮小雙方差距，西方諸國須重新整合軍事部署、調整反潛作戰計畫、部署無人載具等嚇阻俄羅斯。

（原文「俄羅斯『和諧』水下監控系統之影響」，為國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰述，本報獲國防院授權全文刊載）

2025年10月23日，美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）揭露俄羅斯透過秘密採購，利用美國及歐洲民間公司提供的高科技設備，於北極地區建立一套水下監控系統，以強化其核潛艦的防禦能力。這項歷時多年的秘密專案代號為「和諧」（Harmony），目的在巴倫支海（Barents Sea）及附近嚴寒水域建立一道「隱形監測網」，以保護攜帶洲際彈道飛彈的潛艦，確保在與美國發生核衝突時，俄羅斯即使在陸基飛彈發射井被癱瘓情況下，仍能發動核打擊。這個專案是俄羅斯透過多層的空殼公司，成功規避西方制裁和出口管制，在這個採購網路中，主要是一家在歐盟成員國賽普勒斯註冊的Mostrello Commercial Ltd.公司（以下簡稱為M公司），其經手數千萬美元的敏感設備採購，獲取的敏感技術包括先進的聲納系統、海底天線，以及一艘能在深達3,000公尺處運作的水下無人載具，這些設備連同偽裝成商業或研究船隻的安裝艦隊，是建構「和諧」系統的關鍵。

俄羅斯的「和諧」系統是一套部署在海底的先進感測器網路（聽音陣列），主要用於偵測任何試圖潛入俄羅斯「堡壘」區域的西方（特別是美國）潛艦。「堡壘」是指受嚴密保護的海域，俄羅斯將攜帶核飛彈的潛艦部署於此，以確保它們在遭受敵方第一次攻擊後，仍能存活下來並發動「第二次核打擊」。根據對相關船隻活動軌跡的分析，這套監控網路形成了一道半圓形屏障，將俄羅斯北方艦隊及其主要潛艦基地有效地保護在屏障之後，任何試圖跨越這道界線的西方潛艦都將面臨被「和諧」系統偵測到的風險（如附圖）。

長期以來，美國核潛艦被視為對俄羅斯的一大戰略優勢，但「和諧」系統的出現大大縮小了俄羅斯在這一領域的差距，降低了美國在俄羅斯基地周邊進行偵察和追蹤的能力；具體地說，該系統在戰術層面上能即時告知俄羅斯潛艦指揮官自己是否正被跟蹤，使他們得以採取規避行動，這種擺脫追蹤的戰術被稱為「去除跟蹤」（Delousing）。作為一位在海軍服役三十餘年的資深軍官，個人認為「和諧」系統的戰略影響不容小覷。它從根本上改變了冷戰後吾人習以為常的水下遊戲規則。過去，西方潛艦可以相對自由地在俄羅斯堡壘附近執行情報收集和威懾任務，但現在，這套系統將迫使西方國家的潛艦必須在更遠的距離活動，大幅增加了任務規劃與執行的難度、時間成本和燃料消耗，這將是一個對西方傳統水下優勢的直接挑戰，迫使必須重新評估和調整反潛作戰（Anti-submarine warfare, ASW）。

此事件顯示俄羅斯情報機構和軍方利用複雜的採購網路，以及位於北約成員國的空殼公司，成功規避西方制裁及出口管制，長達十多年獲取用於其戰略核武防禦系統的關鍵軍民兩用技術，包括美國EdgeTech和R2Sonic等公司的高階聲納設備。整體而言，俄羅斯的「和諧」系統的揭露並非單一事件，而是反映了一個令人警惕的現實：無論是俄羅斯、中國、伊朗還是北韓等國家，都在積極尋求突破西方國家的技術封鎖，並且不惜利用任何手段以達成其軍事目的。如同本次事件所示，透過複雜的情報網路、金錢誘惑，以及利用採購民商用產品作為掩護，往往能成功規避現有的管制措施。這些極權國家的組織緊密、行動紀律高，且為達目的無所不用其極。倘若西方陣營不能建構一套同樣有組織、有系統的聯合防治機制，來應對各種複雜且隱蔽的挑戰，那麼在防堵關鍵技術外流的戰線上，未來恐怕將面臨更多、更嚴重的失敗。

另從軍事的角度來看，為了有效反制俄羅斯在北極的「和諧」水下監控系統，西方國家可能需要重新整合軍事部署、調整反潛作戰計畫與準則、部署無人水下載具（UUV），以及加速建構遠程打擊能力，俾利強化聯合作戰能力，釋放對俄羅斯之明確及有效戰略嚇阻訊號。附表「觀察指標與警告分析」值得後續針對此事件持續關注。

