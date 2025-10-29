F-35、F-22魔改成六代機！洛馬自費造原型機 誓言反超NGAD

圖為美軍F-35戰機。軍工巨擘洛克希德．馬丁正自費開發第六代戰機技術，未來將用於「魔改」升級F-35機隊，使其具備指揮無人僚機作戰等次世代能力。（歐新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》報導，全球軍工巨擘洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）在痛失美國空軍「次世代空優」（NGAD）主力戰機大單後，展開罕見「自費逆襲」，動用內部資金打造多款第六代戰機原型機，並將尖端技術植入現役F-35與F-22匿蹤戰機，力圖重奪空優主導權。

洛馬執行長泰克萊（Jim Taiclet）將此一自費研發的策略，形容為一種追求「全壘打」的獨立研發模式。此舉不僅是為了彌補錯失NGAD的挫敗，更是為了在F-35戰機正進行TR-3運算核心升級的關鍵時刻，搶先佈局未來技術。

與此同時，該公司旗下的傳奇研發單位「臭鼬工廠」（Skunk Works），也已公布了名為「Vectis」的護航無人機，作為F-35與F-22的「忠誠僚機」，展現其在「有人機—無人機協同作戰」領域的具體進展。

請繼續往下閱讀...

報導指出，為F-35與F-22植入的六代機技術，涵蓋了匿蹤性能優化、進氣道與推進系統改良，以及源自「臭鼬工廠」計畫的新式塗層與生存能力措施。對F-35而言，TR-3運算主機的升級，引入了全新的整合式核心處理器與擴充記憶體，使其能運算更複雜的演算法，解鎖Block 4升級計畫中更強大的電子攻擊選項與目標識別能力。

而對F-22「猛禽」戰機，目前升級方案則包括了全新的紅外線威脅偵測感測器，以強化其在複雜空域中，被動偵測與識別敵方匿蹤戰機的能力。

打造「系統家族」 戰機變身空中四分衛

然而，真正的第六代戰機，不僅是單機性能的提升，更是一整個「系統家族」的協同作戰。匿蹤戰機將不再是單打獨鬥的「銀色子彈」，而是扮演「空中四分衛」的角色，指揮一個由自主無人僚機、高韌性數據鏈、認知電戰系統組成的自適應作戰網路。透過搭配Vectis這類無人僚機作為前線的誘餌或感測器，飛行員將能在更安全的距離外，對敵方的整合防空系統進行探測與打擊。

《Army Recognition》分析，洛馬決定自費開發原型機，背後有著重大的戰略考量。支持者認為，此舉能在「中國空軍與飛彈部隊正快速現代化」的時代，有效加速美軍先進戰力的部署速度。報導總結，在空優備受挑戰的世界，自費打造原型機不只是一場企業豪賭，更是一種攸關速度、互通性與生存性的宣言，必須透過「先飛再說」的硬道理來爭取。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法